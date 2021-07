Gravissimo dopo lo scontro 

L'uscita dallo stop, lo scontro violento con un'auto e la carambola contro una seconda. Quattro persone coinvolte, tre praticamente illese e una gravissima. Si tratta di Francesco Pintus, 28 anni, originario di Ozieri e residente a Olbia. Era a bordo di una Fiat Panda vecchio modello e viaggiava da solo. Ha riportato diversi traumi. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi era incosciente. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere mentre un'ambulanza medicalizzata del 1189 lo ha trasferito al Santissima Annunziata in codice rosso. Ora lotta per la vita nel reparto di Rianimazione. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri di Usini.

Il fatto

È accaduto intorno alle quattro del pomeriggio sulla strada provinciale 15, la direttissima Sassari-Ittiri, all'altezza del bivio per Tissi. Francesco Pintus si è fermato regolarmente allo stop, prima di ripartire per immettersi lungo la provinciale dove in quel momento transitavano altre due auto. Una Fiat Brava, guidata da un 70enne di Ittiri, proveniva dalla sinistra mentre una Dacia Sandero, dove si trovavano due giovani, arrivava dall'altra parte. Non si conoscono con esattezza le cause dell'incidente. La Dacia si è fermata per dare la precedenza, la Panda è sbucata dall'incrocio ed è stata travolta dalla Fiata Brava che ha centrato l'utilitaria sulla fiancata sinistra, proprio in corrispondenza del guidatore. L'ha spostata di diversi metri e l'ha fatta roteare su se stessa e poi finire sulla terza auto. Ad aver la peggio è stato proprio Francesco Pintus che riportato traumi in tutto il corpo. I medici del reparto di Rianimazione lo hanno intubato e stanno facendo di tutto per salvargli la vita.

L’altro incidente

Paura per alcuni bambini rimasti coinvolti invece in un incidente avvenuto, praticamente alla stessa ora in viale Porto Torres, uno degli ingressi di Sassari. A causa di una invasione di corsia due auto si scontrate frontalmente. In una viaggiavano tre adulti e una ragazza, nella seconda una madre con le due figliolette. Due ragazzine sono state trasportate al Pronto soccorso e subito dimesse. Sul posto la Polizia locale per eseguire i rilievi e chiarire da dinamica dell’incidente,

