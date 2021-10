Gravissimo dopo l’incidente 

L’auto piomba in pochi istanti sulla rotonda, la scavalca e arresta la corsa oltre l’aiuola spartitraffico. Talmente l’impatto è violento che il braccetto posteriore destro si sfila e la ruota resta in bilico.

Paolo Brughitta ha appena concluso la sua giornata di lavoro in peschiera. Sale su una Opel Tigra azzurra e imbocca la litoranea della Capannina per raggiungere la rampa che porta sull’asse industriale. Sul dosso all’altezza del depuratore consortile il 37enne di Tortolì, residente a Girasole, perde il controllo dell’utilitaria che si ribalta più d’una volta spingendosi oltre la rotonda che apre verso il Consorzio industriale. Brughitta, socio della Cooperativa pescatori Tortolì, resta esanime, in bilico tra l’interno dell’auto e il finestrino del lato guida. Sul posto arrivano i soccorsi, le condizioni sono critiche. Il medico dell’elicottero atterrato da Olbia lo intuba e il velivolo lo trasporta all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. È in coma e la prognosi è riservata.

L’incidente

Sono appena passate le 17 di ieri. Sembra un giorno come tanti altri. Paolo Brughitta, sposato e padre di due bambine, finisce il suo turno in peschiera dove si divide fra varie attività tra cui il servizio al punto di ristoro sul mare della Cooperativa. Saluta i colleghi e si dirige verso casa. Per evitare di imbottigliarsi nel traffico di viale Arbatax imbocca la strada di Baccasara. Dopo la rotonda dirimpetto al molo di ponente, Brughitta apre il gas Nel tratto fra i cantieri nautici e il depuratore la carreggiata è segnata da un dosso. Transitandoci sopra la Tigra si ribalta. È l’inizio di una scena drammatica.

L’auto piomba in pochi istanti sulla rotonda, la scavalca e arresta la corsa oltre l’aiuola spartitraffico. Talmente l’impatto è violento che il braccetto posteriore destro si sfila e la ruota resta in bilico.

I soccorsi

Ai primi soccorritori, alcuni automobilisti che transitano da quelle parti, le condizioni di Brughitta appaiono subito gravi. L’uomo è in stato di incoscienza.

Arriva il personale del 118, seguono i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino, i carabinieri della sezione radiomobile di Lanusei e gli agenti della Polizia locale di Tortolì. Alle 17,30 atterra l’elicottero dell’Areus che intorno alle 18 si rialza in volo direzione Sassari. Brughitta, che nell’impatto ha riportato un trauma cranico e uno addominale, arriva in Rianimazione in condizioni gravi. I medici si riservano la prognosi.

