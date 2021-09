Gratta il tagliando e vince 5 milioni 

Sul bancone del bar è stato posizionato un cartellone con la scritta Qui vinti 5 milioni di euro . Dopo poche ore la notizia, e non poteva andare diversamente, era già diffusa in tutta Ortacesus e in gran parte della Trexenta. Alcuni clienti inizialmente avevano pensato a uno scherzo. «Ma è vero?», ha chiesto, dopo il caffè della mattina, l’ex vicesindaco Gesualdo Marras al titolare che a quel punto aveva già dovuto dare centinaia di conferme. «Sì, è vero», la sua risposta. «Allora dammi un altro biglietto uguale a quello che ha vinto», ha scherzato Marras. Nei tavolini all’esterno del bar intanto altri clienti erano impegnati a grattare con la monetina i tagliandi appena acquistati, nella speranza di intercettare anche loro un po’ di fortuna. «Ne sarà rimasta un pochino in questa zona», dicono, prima di riprendere con l’altro gioco della giornata, quello di provare a scoprire chi è il vincitore. È convinzione diffusa che si tratti di un cittadino di Ortacesus o comunque di una persona che vive nei paesi vicini, perché sono loro i più assidui frequentatori del bar di via Kennedy.

Nessuna indiscrezione sull’identità di chi, con un semplice tagliando del costo di 20 euro, si è aggiudicato l’ambito premio. Sono tanti i clienti del bar che, dopo un caffè o un aperitivo, tentano la sorte con un biglietto della lotteria istantanea di Lottomatica. In molti decidono di grattare il biglietto a casa o comunque fuori dal locale, ma il caso ha voluto che il fortunato giocatore abbia deciso di procedere immediatamente con la verifica. «Credo che si sia accorto subito della vincita», dice Sollai. Ieri mattina tantissimi clienti del bar di via Kennedy (la strada principale del paese) si sono congratulati con lui, anche per cercare di carpire informazioni utili a individuare il volto e il nome del vincitore. «Non posso dire nulla, anzi non so proprio nulla», taglia corto il titolare della ricevitoria, trincerandosi dietro un enorme sorriso. Questa la combinazione milionaria: 17, 40, 56, 27, 42, 54.

Con un Gratta e Vinci da favola vinti cinque milioni di euro a Ortacesus. La dea bendata ha premiato un cliente della ricevitoria-bar Pink Point, all’ingresso del paese. Si tratta dell’importo più alto mai vinto nella zona, dove ormai è aperta la caccia al fortunato. È felicissimo il titolare della ricevitoria Vittorio Sollai: «Siamo tutti molto contenti per la straordinaria vincita, è bello che ogni tanto un sogno si realizzi, possiamo dire di aver portato fortuna». Si aspetta un regalino? «Chissà, vedremo».

Identità misteriosa

La curiosità dei clienti

Caccia alla fortuna

Le ricevitorie della Trexenta ieri sono state prese d’assalto da giocatori abituali e non che hanno tentato la fortuna con il Gratta e Vinci. Abbastanza semplice indovinarne il motivo: appena la notizia della super vincita di Ortacesus si è diffusa in molti hanno provato a sfidare la sorte, nella speranza per la verità davvero poco razionale che la Dea Bendata si fosse fermata un po’ più a lungo da queste parti. Ma c’è anche chi, soprattutto tra i frequentatori dei bar, semplicemente stava tentando la fortuna per avere il pretesto di abbandonarsi a tutta una serie di sogni e riflessioni sulle cose che avrebbe potuto fare con tanti soldi a disposizione. Perché sognare non costa nulla, e per un po’ è come vivere un’altra vita.

