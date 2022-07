Gratta e vince mezzo milione 

La dea bendata bacia Lanusei. Un lavoratore della zona vince un bottino di 500 mila euro.

Sembrava una mattina come tutte le altre, quella di ieri, per il lavoratore che si è assicurato il premio da sogno, che può consentirgli di togliersi qualche bella soddisfazione. Come ogni mattina, infatti, è entrato nella ricevitoria di Claudia Manca a Lanusei per comprare le sigarette. Insieme alle sigarette ha deciso di acquistare anche un Gratta e vinci da cinque euro e tentare la fortuna. È uscito dal tabacchino per grattare il biglietto e, con estrema sorpresa, ha visto che il numerino vincente corrispondeva a una somma davvero importante: ben 500 mila euro.

Allora è rientrato per mostrare alla tabaccaia il biglietto per farlo convalidare. Lì per lì, la signora Claudia Manca non ha subito notato l’importo a cinque zeri, anche perché ieri mattina ci sono state diverse vincite di 50 e 100 euro. Quindi, leggendo frettolosamente, ha pensato a una normale vincita da 50 euro. Invece, il cliente sbalordito le ha fatto notare che la somma era ben più consistente. La tabaccaia, anche lei sorpresa per la bella notizia, allora ha prima convalidato il biglietto e poi spiegato l’iter che il cliente deve seguire, visto che le tabaccherie non possono liquidare somme superiori ai 500 euro.

La titolare, Claudia Manca, 49 anni, ha commentato così la vincita: «Sono davvero molto contenta, è una brava persona, una persona alla mano. Una bella soddisfazione anche per noi, anche perché questa è la vincita più grande che abbiamo dato. In questo periodo di difficoltà sono contenta che qualche famiglia con questi soldi possa vivere un po’ meglio. Fa veramente piacere».

Il fortunato vincitore è una persona normale, un lavoratore, con una famiglia, ma la riservatezza sul suo nome è d’obbligo. La tabaccaia ha convalidato il biglietto e ha spiegato al suo cliente che si sarebbe dovuto recare in banca per incassare la somma vinta. Appena accaduto, la notizia della vincita ha iniziato subito a circolare, tra la curiosità delle persone e la spinta a tentare la fortuna.