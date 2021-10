Gratta e vince mezzo milione di euro 

Una rapida verifica ed ecco la conferma. «Il tagliando vincente – spiega Elisa, 33 anni – è stato convalidato lo scorso 29 settembre e subito dopo il possessore del gratta e vinci ha riscosso la somma. Per noi è stata una bellissima sorpresa ma non abbiamo nessuna idea su chi possa essere il fortunato o la fortunata».

Una vincita da mezzo milione di euro con un “gratta e vinci” da cinque euro, il “20X”. Il fortunato vincitore ha acquistato il tagliando questa estate nella ricevitoria Atzori, a Olia Speciosa. Un’edicola-tabacchi in una zona di passaggio, sia per i tanti residenti che fanno la stagione a Costa Rei, sia per i turisti. Michele ed Elisa Atzori, fratello e sorella che lavorano in ricevitoria (l’attività è intestata ai genitori, Antonio Atzori e Marcella Manca), lo hanno saputo sabato, quasi per caso. La vincita è infatti registrata sull’applicazione ufficiale del Ministero e pochi giorni fa alcuni clienti gli hanno detto che compariva il nome della loro tabaccheria.

La vincita

Secondo Michele, «potrebbe essere qualcuno di Castiadas – sottolinea - o comunque del Sarrabus. Ho questa sensazione, anche se forse è solo una speranza. Qui ci sono davvero tante persone che a stento arrivano alla fine del mese. Ecco, mi piace pensare che il tagliando sia finito nelle mani di chi ha davvero bisogno».

Massimo riserbo

Nessuno, in ogni caso, ha fatto sapere qualcosa: «Ci aspettiamo – aggiungono con un sorriso – almeno un piccolo regalo, d’altronde se qualcuno ha vinto mezzo milione il merito è un po’ anche nostro».

L’edicola-tabacchi (assieme al bar adiacente) è un simbolo di Olia Speciosa. All’inizio c’era una drogheria gestita dai nonni di Elisa e Michele, Aurelio Atzori e Gisella Pisu. Poi il passaggio ai genitori mentre oggi sono i più giovani ad essere in prima linea. Mai prima d’ora si era registrata una vincita di rilievo «al massimo – dice Elisa - qualche migliaio di euro una decina di anni fa, forse al superenalotto».

I desideri

Entrambi non hanno idea di chi possa essere il fortunato («il tagliando è stato venduto d’estate quando qui c’è un viavai molto intenso») ma sanno che cosa farebbero se fossero stati loro a vincere: «Io – confessa Elisa – estinguerei il mutuo e acquisterei una macchina». La priorità di Michele invece è una casa. Nessuno dei due smetterebbe di lavorare «perché ci piace e comunque il lavoro nobilita l’uomo».

La notizia ieri ha fatto il giro delle borgate. Il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni si augura «che il fortunato sia uno di Castiadas che ha bisogno di quei soldi. O perlomeno di Muravera, San Vito, Villaputzu o Villasimius. Per il territorio è una bella notizia, per una volta non si tratta di pagare ma di incassare».

