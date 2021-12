Grassi: «Usciamo a testa alta» 

Torino. Un lavoro oscuro, lì nel mezzo, più da mediano frangiflutti che da regista brillante. L’uomo giusto per Walter Mazzarri, che ad Alberto Grassi ha ormai affidato le chiavi del centrocampo. A tre o a quattro, col supporto di due mezzali o in coppia con un altro mediano, l’ex Spal si è preso il posto, in silenzio, e non lo ha più mollato. Niente lampi, ma anche ieri contro la Juventus Grassi è riuscito a essere uno dei più positivi tra i rossoblù: «Abbiamo giocato bene, usciamo dal campo a testa alta. Ma ancora una volta torniamo a casa con zero punti. Nel nuovo anno, spero di poter continuare su questa strada a livello di gioco, ma di iniziare a fare punti».

Momento nero

Grassi cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se a Torino è arrivata la terza sconfitta di fila, l’undicesima stagionale: «Nonostante il risultato negativo, abbiamo fatto cose buone. E questa partita deve darci la consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo una squadra con grandi valori, dobbiamo continuare così». Un Cagliari in cui Grassi sta cercando di riconquistare un posto al sole del calcio italiano, dopo una marea di infortuni: «Cose che capitano nel calcio. In questi casi, bisogna essere bravi con la testa e mettersi a disposizione del mister. Meglio a tre o a quattro? Decide l’allenatore, anche se preferisco a tre». Dribbling secco sulle esclusioni di Caceres e Godin: «Sono problematiche della società. Il nostro è un grandissimo gruppo, dove tutti ci alleniamo al massimo. Anche a Torino, purtroppo, è girata male. Potevamo fare meglio, certo, ma potevamo anche essere più fortunati, come nel loro gol dell’1-0. Ma dobbiamo ripartire da qui. Ci manca la vittoria, quella che ti dà entusiasmo durante la settimana. Ma nello spogliatoio siamo sereni».

Il futuro

Sereni, certo, ma il Cagliari gira con soli 10 punti e ora deve sperare nel mercato, come confermato dal dg Passetti nel pregara: «La situazione è complicata, la preoccupazione è per il Cagliari, non per i singoli. Le responsabilità sono di tutti: società, allenatore e giocatori. Ma non ci sono capri espiatori o caccia ai colpevoli, il nostro pensiero fisso, quasi un’ossessione, deve essere la salvezza». E a proposito di mercato: «Deve essere uno strumento che ci aiuti a creare la compattezza e la mentalità che ci deve portare alla salvezza».