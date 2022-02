Grassi, regista e simbolo della rinascita  

Il Cagliari di oggi ha due titolari quasi per ogni ruolo. Quasi, perché lì, nel cuore del campo, Alberto Grassi sembra essere diventato un insostituibile, per caratteristiche tattiche, tecniche e caratteriali. A sorpresa, perché il centrocampista arrivato questa estate dal Parma sembrava destinato a un ruolo da comprimario. E anche Mazzarri, al suo arrivo, era rimasto tutt'altro che colpito da questo giocatore la cui carriera è stata frenata da una serie incredibile di infortuni. Grassi, però, ha scelto la strada del lavoro, in silenzio. Allenamento dopo allenamento, fino a diventare il centro di gravità permanente della linea mediana e il simbolo della rinascita rossoblù.

Calamita

Anche a Empoli, Grassi ha preso il bastone del comando. Un radar per Mazzarri, che di lui ormai si fida ciecamente. Il classe '95 di Lumezzane non sbaglia un colpo. Vero scudo umano, quando serve si mette un passo indietro rispetto al terzetto difensivo, quasi un libero vecchio stampo. Niente colpi di genio, ma la palla tra i suoi piedi è in cassaforte: al Castellani ha calamitato nove palloni, come nessun altro rossoblù, per poi giocarli all'insegna della semplicità, col 91% di precisione nei passaggi. Non bastasse, ha corso a tutto campo, dall'inizio alla fine, mettendo nelle scarpe la bellezza di 12,518 chilometri, maratoneta cagliaritano. Ma senza perdere mai la lucidità, anche quando, alla ricerca del pareggio, il Cagliari ha giocato con quattro attaccanti.

Eroe per caso

Insostituibile, perché nella rosa rossoblù tutti hanno un alter ego. Lui no. Potrebbe esserlo forse Strootman, se l'olandese riuscirà a ritrovare condizione e spazio, al rientro dall'infortunio. Un rientro che sembra ancora lontano. Eppure, l'arrivo a Elmas non aveva certo suscitato entusiasmi: nessun tifoso, pochi cronisti e le spallucce di Semplici, che pure lo aveva avuto un anno alla Spal. Bocciato inizialmente anche da Mazzarri, che gli aveva regalato appena 5' a Napoli e 3' col Venezia. Grassi non ha battuto ciglio e ha colto l'occasione, contro la Roma: 79 minuti in campo, prima di uscire stremato e lasciare in ginocchio il Cagliari. Che con lui ha assunto un altro aspetto. Dal 6 novembre, proprio nella gara contro la sua Casa Madre, l'Atalanta, non è più uscito dall'undici titolare, se non a Roma, contro i giallorossi, messo ko dal coronavirus. E non è un caso che proprio all'Olimpico sia arrivata l'unica sconfitta di questo 2022.