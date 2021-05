Grano, un’annata segnata dalla siccità 

Per trasformare un’annata appena sufficiente in almeno discreta servirebbe altra acqua. Si avvicina il periodo della mietitura e per gli agricoltori di quello che un tempo era considerato il “granaio di Roma” è già tempo di previsioni ponderate sulla quantità e soprattutto sulla qualità del prodotto che arriverà al mulino o verrà venduto direttamente ai privati. Le scarse precipitazioni degli ultimi tempi hanno rallentato la maturazione del grano, che a poche settimane dalla raccolta sembra comunque essere di buona qualità.

Qualità e quantità

Le spighe ingiallite di frumento duro presentano caratteristiche di tutto rispetto per quanto riguarda contenuto proteico, qualità del glutine, colore e peso specifico del chicco. «Allo stato attuale nel nostro territorio non si vedono campi di grano compromessi, ma è ancora presto per fare un’analisi precisa, stiamo entrando proprio ora nel periodo decisivo», spiegano Marcello Sirigu, imprenditore agricolo di Senorbì e Alessio Ghiani (Guasila). Nei prossimi giorni lo scenario potrebbe ancora cambiare: «Per migliorare le cose servirebbe un po’ di pioggia, i grani ancora freschi ne avrebbero un importante beneficio», conclude Sirigu. Se la qualità, come sempre, sarà sopra la media, sono più scarse le aspettative sulla quantità. La resa, stando alle previsioni, difficilmente dovrebbe superare i 30 quintali a ettaro.

Condizioni meteo

Da Senorbì a Mandas, passando per Ortacesus, Guasila, Selegas, Suelli, Gesico, Siurgus Donigala, Pimentel e Samatzai: i coltivatori della zona, in questi giorni di febbrile attesa, non possono fare altro che incrociare le dita e guardare speranzosi il cielo affinché un aiuto arrivi dall’alto. Sarà comunque impossibile ripetere i risultati degli ultimi due anni: quando i livelli quantitativi della produzione avevano fatto registrare numeri compresi da un minimo di 30 quintali a un massimo (le cosiddette punte di eccellenza) di 50 quintali a ettaro. Quest’anno l’obiettivo da raggiungere è il livello minimo delle rese del 2019 e del 2020, considerate un po’ le annate del rilancio per la Trexenta.

Prezzi sul mercato

Il riscatto per i produttori di frumento passa attraverso la ricerca della migliore qualità. Ne sono convinti gli oltre 80 agricoltori che, ogni anno, conferiscono il grano appena raccolto nel mulino di Senorbì per un totale di 40mila quintali da trasformare nell’equivalente quantità di semola. Origine e tracciabilità rendono vincente il prodotto, da valorizzare con il sistema virtuoso della filiera corta. La speranza è che con una buona qualità si possa strappare un miglior prezzo sul mercato, anche se il valore del prodotto è dato dal borsino dei prezzi dei cereali a livello nazionale e tiene conto anche delle dinamiche dei mercati esteri. Le previsioni attualmente indicano un valore i 23 e i 25 euro a quintale.

