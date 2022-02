Grano, sfida nel regno del carciofo 

Le novità in questa iniziativa sono tante, a partire dalla scelta del grano. Non una tipologia specifica ma un “miscuglio evolutivo”: «Si chiama così perché comprende migliaia di varietà antiche di grano tenero mischiate assieme. Queste vengono coltivate in un determinato habitat affinché vi si adattino. Col tempo, grazie all’evoluzione naturale, alcune sementi diventano dominanti», spiega Matteo Frau. Un processo che non prevede sofisticazioni industriali in nessuna fase: «Per la semina utilizziamo una parte del grano da noi prodotto, proprio perché il miscuglio deve evolversi».

«L’idea è nata nel 2019 durante un incontro con il Comune, l’agenzia Laore, la Coldiretti e altre aziende locali», dichiara Matteo Frau. «Il percorso è stato lungo, ma siamo soddisfatti». Un’opportunità per tutti: «Nessuno di noi da solo sarebbe riuscito a occuparsi di un’intera filiera, con la rete di imprese ci sosteniamo a vicenda e lavoriamo per uno stesso obiettivo», aggiunge Enrico Furcas.

Non solo ortive: a Samassi, patria del carciofo, tre agricoltori hanno deciso di diversificare le loro produzioni dando vita alla prima rete di imprese del settore agroalimentare della Sardegna basata sul grano. Oscar Grecu, Matteo Frau ed Enrico Furcas hanno deciso di scommettere sulla cerealicoltura e sulla filiera chiusa: dalla coltivazione del grano alla produzione dei derivati quali farine, pane (tra cui il pistoccu) e dolci. È nato così il marchio “3Grani”.

Il supporto degli enti

Nell’iniziativa hanno avuto un ruolo fondamentale il Comune di Samassi e l’agenzia Laore: «L’obiettivo era valorizzare la filiera cerealicola a Samassi», spiega l’assessore all’Agricoltura Giacomo Onnis. «Dopo quel primo incontro, Oscar, Matteo ed Enrico hanno risposto positivamente all’idea e sono andati avanti». Con il supporto di Paola Ugas, tecnico di Laore che ha fornito la formazione per creare la rete di imprese, il progetto è diventato realtà.

Le novità in questa iniziativa sono tante, a partire dalla scelta del grano. Non una tipologia specifica ma un “miscuglio evolutivo”: «Si chiama così perché comprende migliaia di varietà antiche di grano tenero mischiate assieme. Queste vengono coltivate in un determinato habitat affinché vi si adattino. Col tempo, grazie all’evoluzione naturale, alcune sementi diventano dominanti», spiega Matteo Frau. Un processo che non prevede sofisticazioni industriali in nessuna fase: «Per la semina utilizziamo una parte del grano da noi prodotto, proprio perché il miscuglio deve evolversi».

Attenzione all’ambiente

Pur non trattandosi ancora di una coltivazione biologica in senso stretto, è quella la direzione presa dai tre agricoltori: «Utilizziamo solo concimi ammessi in agricoltura biologica e ci stiamo attrezzando per controllare gli infestanti in modo ecosostenibile, per garantire sia la qualità del prodotto sia un ridotto impatto ambientale», prosegue Frau.

Il grano, macinato a pietra, dà vita a farine ricche di proprietà nutritive e organolettiche. Alcune, come la “190”, sono creazioni originali: «È un mix che abbiamo studiato con dei collaboratori e con Laore. Sta dando ottimi risultati con i dolci e altri prodotti da forno», dichiara Enrico Furcas.Non si trascurano altre possibilità: «Abbiamo avviato anche la produzione di carciofini, cerchiamo di valorizzare insieme al grano ciò che già coltivavamo», dichiara Oscar Grecu.

A breve, col supporto del Comune, dovrebbe nascere anche un ricettario per suggerire gli usi delle farine 3Grani.

