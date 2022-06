Grano, intesa anticrisi  per 500 agricoltori «Prezzo minimo sicuro» 

Fino a due anni fa, in tutto il mondo annualmente si producevano circa 38 milioni di tonnellate di grano duro. «Con i raccolti del 2020 e 2021 sono stati prodotti più o meno 32 milioni a fronte di un fabbisogno di circa 36 milioni di tonnellate. Mentre nell’ultimo decennio si è arrivati a produrne dai 38 a 40 milioni di tonnellate», spiega ancora Cellino, fiducioso che la produzione di grano duro riesca a ripartire dagli Stati Uniti e dal Canada. In questo modo il prezzo del grano potrebbe arrestarsi.

Poche scorte e prezzi alle stelle: il cambiamento climatico mette a rischio la produzione mondiale del grano duro. Negli ultimi due anni, i perduranti periodi di siccità, e le improvvise bombe d’acqua, hanno avuto un impatto pesante sulla filiera che ancora oggi fatica a rimettersi in sesto.

Il prezzo alle stelle

«I cambiamenti climatici continuano a fare grandi danni e i raccolti di grano duro sono sempre più a rischio», afferma Alberto Cellino, titolare dell’omonimo molino. «Le scorte mondiali sono state quasi tutte erose, è chiaro che essendoci stata poca offerta, il prezzo la scorsa estate è schizzato, ma anche quest’anno si sta confermando molto sostenuto».

Produzione e fabbisogno

Fino a due anni fa, in tutto il mondo annualmente si producevano circa 38 milioni di tonnellate di grano duro. «Con i raccolti del 2020 e 2021 sono stati prodotti più o meno 32 milioni a fronte di un fabbisogno di circa 36 milioni di tonnellate. Mentre nell’ultimo decennio si è arrivati a produrne dai 38 a 40 milioni di tonnellate», spiega ancora Cellino, fiducioso che la produzione di grano duro riesca a ripartire dagli Stati Uniti e dal Canada. In questo modo il prezzo del grano potrebbe arrestarsi.

Condizione per la ripresa

«Se questi due Paesi riescono a produrre fra i 7-8 milioni di tonnellate di grano duro all’anno, il prezzo del grano non dovrebbe aumentare ulteriormente. Va detto, però, che anche davanti a questa importante produzione non andremo a rigenerare le scorte necessarie. Bisognerà attendere il raccolto del prossimo anno che, se andrà bene, in tutto il mondo permetterà di lavorare nuovamente sulle scorte».

Campi poco coltivati

In Italia lo scenario non cambia. Il nostro Paese produce solo il 50% del fabbisogno di grano duro. Il resto va comprato all’estero. «Negli ultimi due anni si sono prodotti circa 3,5- 3,8 milioni di tonnellate di grano duro, a fronte di un fabbisogno nazionale di 7,2 milioni di tonnellate. Viene usato per fare la semola che serve per la pasta e i vari pani, ma non è sufficiente a coprire tutte le richieste».

Dal seme alla tavola

In Sardegna la raccolta del grano duro inizia ai primi di giugno e l’azienda dei fratelli Cellino da ormai cinque anni ha dato vita a una filiera al 100% sarda che parte dall’origine, quindi dal seme, fino alla distribuzione del prodotto. «Si tratta della linea Ercole Punto Zero ed è un accordo che abbiamo preso direttamente con gli agricoltori locali», spiega Alberto Cellino. «Cinque anni fa abbiamo realizzato il sementificio con la collaborazione di Agris e Syngenta per una selezione di qualità e una resa migliore. Lo scorso settembre, grazie alla programmazione delle produzioni di grano duro, orzo e cereali, con i 500 agricoltori nostri conferitori abbiamo fissato un minimo prezzo garantito di 40 euro al quintale che avrebbe permesso di affrontare i costi crescenti delle nuove semine lasciando aperto il prezzo del grano per il nuovo raccolto di giugno».

Rispetto per chi coltiva

L’azienda interagisce direttamente con l’agricoltore. «La collaborazione parte dalla fiducia e dal rispetto verso il loro operato. Paghiamo il grano duro a 54 euro, 4 euro in più rispetto alla media nazionale. Mentre dopo metà agosto, chi non vorrà il denaro riceverà un premio pari a due euro a quintale. Abbiamo comunque il 65% dei nostri produttori che ha già scelto di ritirare il denaro, a un prezzo ancora più vantaggioso, la prossima primavera».

