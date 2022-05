«Grano duro,  troppi esclusi» 

«Tutto il comparto cerealicolo e non solo una parte ha bisogno di sostegno». A dirlo è Confagricoltura Sardegna dopo aver visionato il bando della Regione per lo sviluppo della filiera. «È stata pubblicata una graduatoria, con la quale si finanzia con circa 1milione e 875mila euro solo il 58% delle domande per la coltivazione del grano duro in Sardegna, mentre sono state lasciate fuori il 42% di quelle ammissibili ma risultate non finanziabili», attacca Paolo Mele, presidente regionale di Confagricoltura. «È inaccettabile - prosegue - che solo 429 aziende possano godere dei fondi di aiuto e ben 318 debbano rimanere al palo».

La gestione

In questi mesi di crisi legati alla guerra, il comparto cerealicolo è stato quello che ha pagato di più per gli embarghi e i blocchi nella commercializzazione dalle coste settentrionali del Mar Nero verso il resto d’Europa, l’Asia o il continente africano. «Il passaggio della gestione dei fondi da Argea a Laore aveva già causato enormi ritardi, che hanno portato all’avvio delle fasi di erogazione dei finanziamenti a ben dodici mesi dalla scorsa trebbiatura dei campi», precisa ancora Mele che ricorda come il settore si stia oggi preparando per lavorare i nuovi raccolti e «ancora debba fare le domande per lo stanziamento finale dei fondi della vecchia stagione. I termini per la richiesta di pagamento, per i soli 429 fortunati, infatti, scadono il prossimo 13 giugno». Una situazione che rischia di mandare ancora più in crisi la filiera. «Il Consiglio regionale e la Giunta si attivino da subito per reperire le economie utili per chiudere l’annata agraria 2020-2021 e soprattutto che assicurino la copertura finanziaria per la prossima stagione, dove i fondi risultano essere ancora più carenti di oggi», conclude Mele.

Domande Psr

Brutta sorpresa per i professionisti che hanno aspettato l'ultimo giorno per l'inoltro delle domande 6.1 del Psr Sardegna destinate ai giovani che si insediano per la prima volta e per le domande di ristrutturazione dei Vigneti. Il Sian, il portale del ministero delle Politiche Agricole cui obbligatoriamente bisogna collegarsi per tutte le pratiche e domande in agricoltura, ieri era bloccato e non accettava accessi. Lo ha denunciato Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli, che parla di «voci non ufficiali sul web» secondo le quali pare che «il problema sia dovuto a un attacco hacker da parte di gruppi anonimi vicini alla Russia».