Grandi vecchi battuti: Isili si (ri)affida all’uscente Luca Pilia 

Il capoluogo del Sarcidano conferma la sua fiducia a Luca Pilia e alla sua lista “Uniti per Isili”. Il sindaco di Fratelli d'Italia fa il bis con un risultato che supera quello della precedente competizione. Mille voti per lui e il suo gruppo, doppiato il suo avversario più temuto, il veterano Salvatore Pala che, con “Impegno per Isili”, ha raggranellato poco più di 500 voti; dietro con 228 voti l'ex vice sindaco Ignazio Faedda che guidava “Insieme per Isili”. Il sindaco quarantacinquenne, laureato in giurisprudenza, raggiunge così oltre il 50 per cento dei consensi.

Il neo eletto

Un successo che conferma quel cambiamento che i cittadini avevano già visto cinque anni fa in Pilia. Un uomo di centrodestra che si è imposto in una realtà che negli ultimi decenni ha sempre guardato verso il centro sinistra. «Il risultato è soddisfacente», ha detto il neo eletto cercando di contenere una inevitabile gioia. «Ha premiato i cinque anni di amministrazione, la popolazione ha percepito il nostro impegno, da domani rinizieremo a lavorare per portare avanti il lavoro cominciato con la precedente consiliatura». Fra gli obiettivi prioritari l'irrigazione di altri 60 ettari di orti. Un progetto che l'amministrazione comunale ha messo in campo come risposta ai tanti giovani che si sono avvicinati a questo settore. È ormai un dato certo che l'orticoltura è diventato il volano dell'economia locale. «Ci sono tante cose da fare», ha aggiunto, «due anni di pandemia sono stati duri, abbiamo cercato di fare del nostro meglio anche se ci ha impedito di portare avanti i progetti che avevamo».

L’attesa

Il voto è stato preceduto da una campagna elettorale corretta e dai toni pacati, nessuno scontro, nessuna polemica o attacco personale. Sul banco per tutti e tre i candidati i temi più caldi come la sanità, i servizi, la viabilità e i progetti per il settore agro-pastorale. I tre candidati hanno seguito dalla piazza del Comune lo spoglio che è avvenuto a porte chiuse e con i soli rappresentanti di lista a causa delle norme anti Covid. L'andamento è risultato abbastanza evidente fin dall'inizio. La lista Uniti per Isili ha staccato gli avversari da subito non lasciando dubbi sul risultato finale.