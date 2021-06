Grandi opere tra scettici e ottimisti 

«Il Piano triennale delle opere pubbliche? Una carta dei desideri perfetta. Ma nella realtà, alle parole non corrispondono i fatti». È severo il giudizio dell’opposizione in Consiglio comunale sul documento che mette in fila gli interventi programmati dalla Giunta Lutzu dal 2021 al 2023. Per la maggioranza, invece «nei prossimi anni si raccoglieranno i frutti di quanto si è seminato finora».

L’attacco

Nelle 101 pagine, licenziate dall’esecutivo, trovano spazio piccoli interventi e grandi opere: dalla manutenzione straordinaria dei marciapiedi, all’ampliamento del porto turistico di Torregrande, passando per la riqualificazione di Piazza Manno. «È una raccolta di progetti che mai si realizzano - afferma il capogruppo del Pd Efisio Sanna - Questa Giunta va avanti esclusivamente con interventi programmati dalle precedenti amministrazioni». L’esponente di minoranza denuncia i gravissimi ritardi che caratterizzerebbero numerosi progetti già inseriti nell’annualità 2020 e ora riproposti. «Segno evidente che nell’anno appena trascorso non si è fatto nulla - sentenzia - È il caso dell’Ente risi, del Teatro Garau, dell’ex Casa dello studente». E poi conclude «Siamo tutti felici per la riapertura della Torre di San Cristoforo, ma siamo in ritardo di oltre due anni». Critico anche l’indipendente Francesco Federico: «In quattro anni non si è fatto nulla - dichiara - aspettiamo di vedere cosa si riuscirà a realizzare realmente». Per l’esponente del Movimento 5 stelle, Patrizia Cadau «sulla carta è tutto perfetto, un ottimo sponsor in vista delle prossime elezioni comunali. Mi auguro che si riesca a concretizzare quanto previsto nel Piano». Monica Masia della civica Sport, Salute, Volontariato e Natura insinua il dubbio che la Giunta abbia fatto i conti senza l’oste, considerando interventi di riqualificazione urbana prima di avere la certezza del finanziamento. «È un piano ambizioso - sostiene - ma ancora una volta una parte delle risorse dovrà essere impiegata per la ristrutturazione di edifici mai aperti al pubblico e lasciati invecchiare, come nel caso del Foro Boario».

La replica

Non nega i ritardi, ma si dice fiducioso su un’accelerata nel futuro prossimo l’esponente di Fratelli d’Italia, Antonio Iatalese. «Abbiamo lavorato in una situazione particolarmente difficile - afferma - iniziamo a vedere i frutti del nostro operato». Tra i progetti inseriti nel Piano, quelli a cui tiene maggiormente sono il completamento della ludoteca di Torangius e i lavori di adeguamento del Frassinetti. «E poi - aggiunge - ci sono i lavori di riqualificazione di piazza Manno e piazza Mariano che permetteranno di collegare il centro al quartiere storico di Su Brugu».

L’attenzione al sociale è, secondo Veronica Cabras, il punto di forza del documento varato dalla Giunta Lutzu. «Gli interventi previsti nelle frazioni, grazie al bando Qualità dell’abitare, vanno proprio in questa direzione, così come il progetto relativo al parco Villa Eleonora - spiega -. La riqualificazione dell’Hospitalis Sancti Antoni, invece, permetterà di valorizzare uno dei principali luoghi di cultura della città»

RIPRODUZIONE RISERVATA