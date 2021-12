Grandi manovre a sinistra del Pd 

Dal prossimo anno via alle adesioni anche perché, spiega il capogruppo Francesco Agus, «prima di pensare all’allargamento di una coalizione bisogna esistere come forza politica a tutti gli effetti». La strada dei Progressisti in Sardegna è spianata. «Qui siamo più organizzati che altrove, abbiamo vari rappresentanti nelle istituzioni», dice Agus. Il terreno è fertile. «Alle Regionali del 2019 – ricorda Zedda – le civiche che mi sostenevano, costituite pochissimo tempo prima del voto, ottennero il 15%, mentre il Pd si fermò al 13». Stavolta ci si muove in anticipo con una campagna adesioni che parte dal basso. Esaurita la fase costituente, si penserà alla coalizione, «da allargare al mondo autonomista e dei moderati».

Zedda ci crede: «In questi mesi di incontri abbiamo percepito tanto interesse verso progetto che vuole essere di riscoperta della sinistra senza il limite dei confini regionali, anzi ci auguriamo che la Sardegna possa diventare, come in passato, luogo di sperimentazione politica».

Quello dei Progressisti è un percorso avviato ormai quattro mesi fa a Sassari, quando il presidente Massimo Zedda annunciò il progetto di creazione in Sardegna di un partito unitario di sinistra ed ecologista, con un riferimento nazionale. Un soggetto che raccolga tutte le forze organizzate (Possibile e i Verdi, per esempio) ma anche chi non aderisce ad alcun movimento, eppure vorrebbe essere rappresentato.

Strutturarsi ora per arrivare più forti agli appuntamenti delle Politiche e delle Regionali. Il cantiere del centrosinistra è aperto nel Pd – al lavoro sotto la guida del commissario mandato da Enrico Letta per celebrare i congressi entro e non oltre il 28 febbraio – ed è aperto a sinistra del Pd: tra un mese circa i Progressisti avvieranno i tesseramenti con l’obiettivo di trasformarsi da associazione politica in partito; ieri, nel frattempo, Luca Pizzuto ed Eugenio Lai di Articolo 1-Leu hanno incontrato a Roma (il consigliere di Leu Daniele Cocco era collegato in videoconferenza) il loro riferimento di partito più importante a livello nazionale, cioè il ministro della Salute Roberto Speranza.

Leu e Articolo 1 un partito di riferimento a Roma ce l’hanno. «Noi lanciamo un appello per la costruzione di una coalizione solida che comprenda il M5S e che metta al centro dell’agenda politica i temi della sanità e della disuguaglianza sociale», dice Eugenio Lai. Ieri il neo capogruppo di Leu e il segretario regionale di Articolo 1 Luca Pizzuto hanno ricordato a Speranza tutte le criticità della sanità sarda. «Il ministro si è impegnato a una verifica attenta dei livelli essenziali di assistenza», ha scritto Lai su Facebook.

Temi centrali anche nell’ottica dei Progressisti, che sempre ieri sera hanno sviscerato quelli delle politiche giovanili e dell’istruzione durante un incontro pubblico al circolo Sergio Atzeni di Cagliari, presenti la consigliera Laura Caddeo e lo stesso Zedda. Si è discusso di dispersione scolastica e dei fondi del Pnrr per la Conoscenza. Secondo Caddeo «per combattere il problema della dispersione bisogna intervenire dai primissimi anni di scolarizzazione, prevedendo in particolare l’incremento degli asili nido». Attualmente «costano troppo, perciò molte donne rinunciano a lavorare per stare a casa, e da qui parte il percorso di ingiustizia sociale che conosciamo».

