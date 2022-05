Grande Sinner, fuori Nadal 

Jannik Sinner centra per la prima volta in carriera i quarti di finale negli Internazionali Bnl d'Italia, ma non si vuole fermare. L'azzurro ha superato 6-2, 7-6(6) il serbo Filip Krajinovic e ora mette nel mirino un avversario di portata più elevata, Stefanos Tsitsipas, che ha dovuto lottare per eliminare Karen Khachanov 4-6, 6-0, 6-3. Tra Sinner e Tsitsipas sono quattro i precedenti, con l'ellenico che si è aggiudicato il primo, proprio a Roma, nel 2019, e gli ultimi due (Barcellona 2021 e Australian Open 2022). Unica vittoria azzurra, nel 2020, ancora al Foro Italico.

Binaghi ottimista

«Sinner? Bisogna avere pazienza. Io capisco che abbiate fretta, io ne ho più di voi, perché non si vede uno così da anni», ha commentato il presidente della Fit Angelo Binaghi, che ha proseguito con una battuta: «Se vince Sinner a Roma? Mi dimetto. Raccolgo la sfida, vale la pena scommettere. Se lo fa quest'anno allora vorrà dire che sarà anche il mio ultimo anno» e, più serio, guardando all'attuale stato di salute del tennis maschile azzurro ha profetizzato: «Non c'è solo Sinner, poi ci sono anche Berrettini, Nardi, Musetti, Cobolli e tanti altri. In dieci anni vinceremo degli Slam».

Gli avversari dell'azzurro

Nella parte bassa del tabellone maschile, l'altro quarto vedrà sfidarsi Alexander Zverev (6-3, 7-6 ad Alex De Minaur) e Cristian Garin (6-3, 4-6, 6-4 a Marin Cilic). Nella parte alta, Nole Djokovic ha regolato con un doppio 6-2 il redivivo Stan Wawrinka ed è a due vittorie dai mille successi in Atp. Inoltre, se dovesse vincere il prossimo match, si confermerebbe numero 1 al mondo: in caso contrario, da lunedì tornerebbe in vetta il russo Daniil Medvedev.

Per il serbo, oggi c'è Felix Auger-Aliassime (6-3, 6-2 a Marc Giron). Nell'ultimo quarto a sorpresa cade il detentore del titolo. Un acciaccato Rafa Nadal ha perso ed è stato eliminato dal canadese Denis Shapovalov. Ora sarà lui, dopo l’1-6, 7-5, 6-2 ad affrontare oggi nei quarti Casper Ruud.

Bolelli-Fognini sognano

Nei quarti di finale, ma in doppio, ci sono anche Simone Bolelli e Fabio Fognini, che hanno approfittato del forfait di Julio Peralta e Franko Skugor e oggi affronteranno Kevin Krawietz e Andreas Mies. La coppia tedesca si sta rivelando un'autentica “ammazza-italiani”, visto che anno superato Matteo Arnaldi e Francesco Passaro all'esordio, Luca Nardi e Lorenzo Sonego nel secondo turno.