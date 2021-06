Grande miniera, è tempo di rinascita 

Essere capoluogo di Provincia, benché l’ente possa avere le ore contate dopo la nuova riforma regionale, potrebbe tradursi per Carbonia in una marea di denaro statale in arrivo come non accade da vent’anni.

Il piano

Il Comune ha messo infatti sul piatto sei progetti da 16,5 milioni di euro, in gran parte destinati a completare la rinascita e il rilancio della Grande miniera di Serbariu sulla scia di quanto già diversi anni fa riuscirono a fare le precedenti amministrazioni. La chiave si chiama bando di “Rigenerazione Urbana”, nasce dalla sinergia di vari ministeri, è destinato alle città capoluogo, «e noi fra progetti preliminari già pronti e altri messi a punto per l’occasione – precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Gian Luca Lai – contiamo di poter ricavare un milione di cofinanziamento portando così a oltre 17 milioni il monte di finanziamento da lasciare a chi guiderà la città nel prossimo quinquennio: dovessimo aggiudicarcene anche solo una parte, sarebbe comunque una bella eredità».

La sfida è quasi tutta incentrata nel compendio della Grande miniera, in molte parti già fiore all’occhiello fra musei, centri di ricerca e sedi sociali, altri edifici rimasti in abbandono come mezzo secolo fa, altre parti trasandate (ad esempio le strade interne tipo gruviera) benché non sembri così complicato né dispendioso dare una sistemata provvisoria.

I progetti

Il primo progetto (3,5 milioni) prevede di riqualificare l’edificio dell’ex ufficio tecnico (uno stabile poco prima della ex Lampisteria ora Museo del carbone) per farlo diventare la direzione e archivio del centro italiano cultura del carbone (Cicc). Il secondo (8 milioni) prevede di ridare nuova funzione a tutta o in parte l’ex centrale elettrica come museo della città di fondazione e archivio del ‘900 in cui trasferire anche l’archivio storico da anni stipato in condizioni precarie negli scantinati dell’ex liceo Classico di via Brigata Sassari. Di stampo meno architettonico ma più ambientalista il terzo progetto (circa 1,6 milioni): sistemare le aree che dal campo di calcio che confinano con il Centro ricerche Sotacarbo si estendono sin quasi la strada statale 126.

E poi ecco la quarta idea: «Costruire ex novo con un milione e 700 mila euro - spiega Lai - un edificio che funga da polo per l’alta formazione universitaria: il luogo indicato è al confine fra il parco e la Grande miniera». Le ultime due proposte avanzate a Roma riportano l’attenzione al centro urbano. La prima da 600 mila euro è finalizzata al completamento delle opere di sistemazione fra via Roma, via Manno e piazza Montuori (fronte anfiteatro).

Decisamente più urgente il ripristino, con altri 600 mila euro, del ponte in ferro sul rio Cannas, chiuso perché in condizioni pietose: faceva parte di un programma di connessione urbana fra il museo archeologico di Villa Sulcis e l’area prenuragica di Cannas di Sotto. Ottima idea sulla carta (e per un paio di anni trovò applicazione), ma così com’è ponte e passerella hanno un’utilità pratica pari a zero.

