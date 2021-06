Grande Italia, prima notte magica 

Un primo tempo sofferto, poi l’Italia ha dilagato regalando al pubblico dell’Olimpico e a tutti i tifosi la prima notte magica dell’Europeo. La Turchia ha retto per 45 minuti, con una tattica difensiva d’altri tempi. Poi l’autogol di Demiral ha spianato la strada agli azzurri. Raddoppio di Immobile, splendido tris di Insigne, tra i migliori in campo insieme a Barella, a coronamento di una grande prestazione sotto gli occhi di Mattarella, ospite d’onore. Ventottesimo risultato utile di fila per Mancini. Mercoledì, sempre a Roma, la gara con la Svizzera.