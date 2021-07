Grande festa per le eroine del volley 

Un risultato storico e una festa altrettanto esemplare per il volley Ghilarza promossa nel campionato nazionale femminile di serie B2. Sabato scorso c’è la partita decisiva ora dal Comune si pensa ad una giornata di premiazione da dedicare oltre che alle atlete del volley a Sergio Massidda, il pluri-campione del mondo Juniors di sollevamento pesi. Inoltre si spera anche che l’approdo nel campionato nazionale possa portare a Ghilarza e nel territorio qualche ricaduta anche economica. Con le trasferte delle società che arriveranno dalla Penisola è chiaro che si creerà un certo indotto e tanti potrebbero scegliere di ritornare per visitare un territorio che ha tanto da offrire.

La gioia

La B2 era un sogno caldeggiato da tempo. «Ghilarza è l’unico paese in provincia di Oristano che ha il privilegio di stare in questa categoria. Per noi è una gratifica enorme, arrivata dopo un anno pieno di difficoltà. Impegnarci per questo risultato è stato da stimolo per ripartire - dice il presidente del sodalizio Gian Matteo Licheri -. Un risultato come questo dà visibilità al paese. La speranza è che per accogliere al meglio le squadre che arriveranno da fuori si possa utilizzare la palestra». La vicepresidente Nadia Pinna evidenzia: «È stato il raggiungimento di un obiettivo che ci eravamo prefissati da diversi anni. Siamo particolarmente orgogliosi perché arriva dopo un anno pieno di ostacoli. Da un momento all’altro ci siamo ritrovati senza palestra (è stata allestita come hub vaccinale, ndc) e dopo tante peripezie siamo stati accolti a Bortigali e non finiremo mai di ringraziare la società di pallavolo e il vice sindaco. Speriamo per il nuovo campionato di poter riutilizzare la palestra, a breve incontreremo il sindaco. Il risultato raggiunto credo sia motivo di orgoglio per tutto il paese e potrà portare anche un indotto economico».

Il Comune

Il sindaco Stefano Licheri spiega: «Stiamo pensando a una giornata di premiazioni per la società di pallavolo e per Massidda. Dietro i risultati sportivi c’è un grande lavoro e l’hanno dimostrato. È un risultato ancora più meritato perché ottenuto nonostante la privazione della palestra, lavoreremo per trovare altri spazi e adeguarli per l’hub. La palestra deve ritornar al suo utilizzo, ad iniziare da quello riservato alla scuola». Grande soddisfazione anche per il delegato allo Sport Bastiano Caddeo: «Avere una squadra di un piccolo centro che porta a casa un risultato così importante è motivo di orgoglio sotto il profilo sportivo e dell’immagine del paese. I complimenti vanno a tutto il gruppo del volley. Ghilarza offre tante opportunità sportive. Mi piacerebbe organizzare qualcosa anche con le scuole, per far capire l’importanza dello sport e dei risultati che si possono ottenere».

RIPRODUZIONE RISERVATA