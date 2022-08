Gran finale con la 4x100 

Alla vigilia il tecnico Fabrizio Fanni temeva che la poliziotta cresciuta alla Tespiense potesse accusare una lieve flessione rispetto ai mondiali di Eugene. Forse è stato così, ma la sua allieva ha confermato il carattere messo in mostra in altre occasioni. Sa convivere con la pressione di un grande appuntamento e questa finale, la prima a livello assoluto, per lei lo era. Ma stare in pista assieme alle stelle del firmamento della velocistà non le mette agitazione: «Non soffro la tensione, da due anni mi confronto con loro, anche se in una gara così importante non l’avevo mai fatto. No, nessuna pressione, l’ho vissuta come la vivo sempre». La gara: «Mi sono piaciuta in curva, sino ai 160-170 metri, poi no, Mi rendevo conto che non stavo più avanzando, la Klaver era lì ma non sono riuscita a tenere».

A 21 anni, la quartese ha chiarito di essere la numero 1 in Italia sul mezzo giro di pista, ma il settimo posto nella finale di venerdì sera (in 23”19) non le va giù: «Non sono soddisfatta appieno del tempo, ma le condizioni con pioggia e freddo non hanno permesso a nessuno di andare forte, a parte forse le prime due. E allora lo dico: sì, sognavo un bronzo? Tempi alla mano era alla mia portata. Anche dopo aver corso la semifinale e aver visto le altre, per la verità un po’ ci speravo, anche se le prime due erano lontane». Il riferimento è al 22”72 della danese Ida Karstoft, terza dietro la svizzera Mujinga Kambundji («Sono contenta che abbia vinto lei, la stimo molto è un grande esempio, mi piace molto», dice Dalia) e la britannica Dina Asher-Smith.

La pista dell’Olympiastadion è pronta a ospitare l’ultima serata di un Europeo di atletica che ha riservato all’Italia e alla Sardegna molte emozioni (non sempre positive) e soddisfazioni. Il bronzo di Filippo Tortu spicca sulla sforunata prestazione di Lorenzo Patta e dell’esordiente Wanderson Polanco nella 4x100, ma a brillare è anche la finale dei 200 metri di Dalia Kaddari.

Sorriso a metà

A 21 anni, la quartese ha chiarito di essere la numero 1 in Italia sul mezzo giro di pista, ma il settimo posto nella finale di venerdì sera (in 23”19) non le va giù: «Non sono soddisfatta appieno del tempo, ma le condizioni con pioggia e freddo non hanno permesso a nessuno di andare forte, a parte forse le prime due. E allora lo dico: sì, sognavo un bronzo? Tempi alla mano era alla mia portata. Anche dopo aver corso la semifinale e aver visto le altre, per la verità un po’ ci speravo, anche se le prime due erano lontane». Il riferimento è al 22”72 della danese Ida Karstoft, terza dietro la svizzera Mujinga Kambundji («Sono contenta che abbia vinto lei, la stimo molto è un grande esempio, mi piace molto», dice Dalia) e la britannica Dina Asher-Smith.

La pressione

Alla vigilia il tecnico Fabrizio Fanni temeva che la poliziotta cresciuta alla Tespiense potesse accusare una lieve flessione rispetto ai mondiali di Eugene. Forse è stato così, ma la sua allieva ha confermato il carattere messo in mostra in altre occasioni. Sa convivere con la pressione di un grande appuntamento e questa finale, la prima a livello assoluto, per lei lo era. Ma stare in pista assieme alle stelle del firmamento della velocistà non le mette agitazione: «Non soffro la tensione, da due anni mi confronto con loro, anche se in una gara così importante non l’avevo mai fatto. No, nessuna pressione, l’ho vissuta come la vivo sempre». La gara: «Mi sono piaciuta in curva, sino ai 160-170 metri, poi no, Mi rendevo conto che non stavo più avanzando, la Klaver era lì ma non sono riuscita a tenere».

La staffetta

Oggi Dalia torna in pista alle 21.22 nella finale della 4x100. Ieri pomeriggio, nella riunione tecnica, è stato annunciato il cambio: fuori Gloria Hooper, protagonista in semifinale, dentro Dalia. Correrà in seconda frazione («Una posizione che mi piace»), riceverà il testimone da Zanyab Dosso e lo passerà ad Anna Bongiorni, mentre Giulia Pavese si è meritata la conferma in quarta. ieri a Monaco ancora diluviava, la Kaddari e le altre non si sono allenate. Si spera in uan pista asciutta per stasera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata