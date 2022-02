Graffittari scatenati: di nuovo imbrattate le mura del Bastione  

Non c’è pace per il Bastione Saint Remy. Prima le sedute distrutte, poi le scritte con le bombolette spray. L’ultima in ordine di tempo è un grande graffito sulla parete della scalinata che dalla terrazza principale porta in via Nicolò Canelles. «I graffiti sui monumenti sono uno sfregio alla dignità», scrive sul suo profilo Facebook Valerio Piga (“Difensori della natura”), aggiungendo: «Questa non è arte, è vandalismo».

Purtroppo il Bastione non è l’unico monumento della città ad essere stato imbrattato disegni che niente hanno a che vedere con la rinomata street art. Nelle mura cinquecentesche della Porta dei Leoni, porta di accesso da sud a Castello, campeggia una scritta in vernice rossa: una frase volgare in lingua inglese, quindi comprensibile dai tanti turisti che transitano in quel luogo. Non certo l’ideale per scattare un selfie o delle foto ricordo da far vedere agli amici quando si rientra in patria.

Scendendo ancora più giù, verso via Manno, un’incomprensibile scritta con vernice bianca deturpa la base del Monumento ai Caduti delle guerre d'indipendenza in piazza Martiri d’Italia. Per non parlare della statua di Carlo Felice in piazza Yenne, sul cui piedistallo c’è ancora la vernice rossa gettata con sfregio nel luglio 2020 dai vandali che avevano come obiettivo proprio il monumento intitolato al re di Sardegna e duca di Savoia.

Stessa tecnica usata per imbrattare, anch’esso a luglio 2020, il monumento ai Caduti in piazza Italia a Pirri: anche qui, infatti, vernice rossa, sia sull’opera che sulla corona di fiori. Se i vandali non si fanno problemi a deturpare i luoghi storici più in vista della città, figurarsi se si tratta di siti meno conosciuti e più “nascosti”. Uno fra tutti è il Forte militare Sant’Ignazio, risalente al 1792, situato sulla cima del colle di Sant'Elia. Graffiti mai cancellati. Le immagini dei siti storici di Cagliari vandalizzati in questo modo provoca indignazione tra la gente, che si chiede quando (e se) verranno ripuliti. Non è facile, lascia intendere l’assessora dei Lavori pubblici Gabriella Deidda: «La manutenzione spetta al mio assessorato, ma eliminare tutte le scritte è logisticamente complicato, ci vorrebbe un appalto apposito proprio per questo. Ci sono interventi più urgenti, come la messa in sicurezza di siti come il Bastione stesso e tanti ancora. A breve puliremo la statua di Carlo Felice e cercheremo di calendarizzare la pulizia anche degli altri monumenti».