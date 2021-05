Graffiti tra i ruderi: denunciata 

Le pareti delle abitazioni di Gairo Vecchio parlano di storia anche della tragica alluvione che colpì il paese nel 1951. Su alcuni di quei muri negli ultimi tempi sono comparsi scritte e disegni. Espressione artistica o oltraggio? Di certo si sono indignate l'associazione Gairo vecchio nel cuore e il Comune, che ha deciso di ricorrere alla carta bollata.

L’offensiva

Nel dicembre 2020, il sindaco Sergio Lorrai, 37 anni, aveva dato mandato agli uffici comunali di sporgere denuncia. I carabinieri della stazione del paese dopo un’accurata attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Lanusei, A. M. writer cagliaritana di 41 anni, per il reato di imbrattamento e deturpamento di cose altrui. I militari dell’Arma dopo aver eseguito i rilievi fotografici sul posto, sono risaliti alla paternità dei disegni attraverso alcune “firme” e altri “simboli” riconducibili alle opere realizzate dalla writer in contesti urbani di Cagliari.

Il sindaco

«A dicembre ho chiesto agli uffici preposti di sporgere denuncia contro ignoti, per conto del comune - ha detto il primo cittadino - è giusto che la giustizia faccia il suo corso». Gairo Vecchio, per tanti anni lasciato in balia dei saccheggiatori che hanno portato via di tutto da qualche anno è diventato un grande patrimonio storico da valorizzare.

«È importante che si capisca che il patrimonio comunale e quindi anche Gairo Vecchio va tutelato - ha proseguito Lorrai - questo episodio sarà un deterrente per altre azioni simili». Il paese fantasma è da tutti conosciuto per il suo fascino e dal Comune si intende preservare la bellezza del luogo. «L’amministrazione da me rappresentata - ha spiegato Lorrai - è molto attenta e sensibile e interverrà sempre in modo opportuno per evitare queste spiacevoli situazioni che danneggiano il nostro territorio, vogliamo tutelare il patrimonio comunale e abbiamo intenzione di proseguire in questa direzione».

Il precedente

Nel settembre del 2020 i muri di alcune antiche abitazioni erano stati imbrattati con lo spray, un episodio increscioso che aveva lasciato sgomento il paese. Due mesi dopo, quando i writer sono entrati nuovamente in azione, il sindaco neoeletto Lorrai ha deciso di denunciare. Perché evidentemente ritiene chei graffiti incisi dalla writer non siano opere d’arte.

I murales

A Gairo sono presenti una decina di murales, arte e cultura dipinte sui muri. Il Comune sta promuovendo un progetto culturale che non contempla variazioni sul tema: un percorso muralistico attraverso il quale venga narrato il passato di Gairo. «Il nostro progetto – conclude Lorrai – è quello di rievocare con i murales la storia del paese».

