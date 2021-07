«Gradini e dossi sono la nostra prigione» 

Sognano una città senza barriere architettoniche, in cui possono muoversi in autonomia, nonostante tutto. Invece spesso si ritrovano imprigionati nelle loro case, ostacolati da marciapiedi troppo stretti e sconnessi o dalla mancanza di scivoli per accedervi. Sono tanti i residenti a Quartucciu che quotidianamente devo fare i conti con le criticità legate alle barriere architettoniche, che rendono impossibile una vita normale a chi è diversamente abile.

«Non posso neanche uscire in tranquillità da casa mia», afferma Thomas Marroccu, super tifoso rossoblù affetto da distrofia muscolare e in sedia a rotelle dall’età di 10 anni, «vivo in via Rosselli, ma non c’è lo scivolo per attraversare da un marciapiede all’altro e per muovermi sono spesso costretto a usare la pista ciclabile. Lo stesso problema si ripresenta in via Le Serre: accedere al marciapiede è impossibile gradini troppo alti e nessuno scivolo, se decido di andare al centro commerciale devo camminare sulla carreggiata con il rischio di essere travolto dalle auto in corsa».

Gli spostamenti

Insomma, oltre il danno la beffa per Thomas che per bere un semplice cappuccino è costretto ad arrivare fino a Selargius, dove c’è lo scivolo. «Mi sento più tranquillo. Inoltre la mia carrozzina ora è un po’ vecchiotta e mi sta dando tanti problemi, ogni tanto si blocca in mezzo alla strada con tutti i rischi che ne conseguono, per questo ho bisogno di cambiarla, ma ci vogliono tanti soldi e così ho avviato, grazie all’aiuto dei miei amici, una raccolta fondi sui social network, ci sono tante persone generose che mi stanno aiutando, spero di riuscirci».

I lavori

Anche Alessandro Piras, ex giocatore di pallavolo, da quando due anni fa la sclerosi multipla lo ha costretto sulla sedia a rotelle, è “prigioniero” nella sua casa di via Ales.

«Non posso uscire da solo», spiega Piras, «dopo alcuni lavori per installare la fibra ottica la pavimentazione è stata sollevata e ora c’è un dislivello enorme tra l’ingresso di casa e la strada, per me è impossibile superarlo da solo. Ho chiesto più volte all’amministrazione di venire a verificare. Ora ho acquistato una carrozzina motorizzata e vorrei essere indipendente finché posso».

Per Alessandro Piras, appassionato di letture, è un’utopia andare al parco o in biblioteca e il suo unico desiderio è potersi spostare in autonomia e senza rischi. «Il sindaco mi ha promesso che sarebbe venuto insieme ai tecnici per verificare. Certo non pretendo miracoli, ma vorrei muovermi senza dover sempre dipendere da qualcuno e senza aver paura delle auto nelle strade strette che circondano la mia casa».

In strada

Se le strade sono un problema, lo sono anche i parcheggi loro destinati: pochi e spesso occupati da chi non ne ha bisogno, così come testimonia Tiziana Concas, che ieri si è recata alle poste di via Mandas e ha trovato il parcheggio riservato ai disabili occupato dai mezzi del cantiere Abbanoa. «C’è un solo parcheggio ed era occupato abusivamente», - attacca Concas, affetta da sclerosi multipla, «ho fatto notare agli operai lì presenti la situazione e mi sono pure beccata una valanga di parolacce. Mi sono chiesta se i lavori fossero autorizzati, così ho chiamato anche i vigili ed evidenziato la situazione, ma non sono stati in grado di aiutarmi concretamente». Eppure basterebbe solo un po’ più di attenzione e sensibilità per chi si muove tra mille ostacoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Non pretendo miracoli, ma vorrei muovermi senza dover sempre dipendere da qualcuno