«Governeremo noi  e io avrò un posto  nel nuovo esecutivo» 

Oggi porta all’altare sua figlia Chiara e – dice – si commuoverà. Tra due settimane Ugo Cappellacci, 62 anni a novembre, cercherà di ottenere dagli elettori la conferma del suo seggio alla Camera. «Se sarò eletto so già che avrò un posto nella compagine di Governo e potrò rappresentare direttamente gli interessi dei sardi», anticipa.

Nella legislatura appena trascorsa, l’ex presidente della Regione ha firmato quattro disegni di legge e 101 atti parlamentari e risulta cofirmatario di altri 36 ddl e 154 tra interpellanze, mozioni e altro.

Di che cosa si è occupato nel corso della sua attività parlamentare?

«Ho affrontato le battaglie importanti per l’Isola».

Quali?

«Tra le proposte di legge a mia firma c’è quella per il trasferimento alla Regione delle competenze sulla continuità territoriale marittima, come avviene per gli aerei, con lo Stato che garantisce le risorse. Ma anche quella per la dichiarazione della zona franca. Temi che affrontai anche alla Regione».

Poi?

«Una lunga serie di atti su energia, trasporti, fragilità del tessuto economico. Temi cari a chi, come me, si occupa da anni del destino della Sardegna. Ma anche argomenti coerenti col nostro patrimonio di valori di partito di centro».

Dopo la pandemia sono arrivate la guerra e la crisi del gas. Chiunque andrà al Governo dovrà fare i conti con una crisi devastante e non basteranno gli slogan a placare l’ira degli imprenditori e la fame dei cittadini.

«Purtroppo scontiamo l’effetto combinato di decenni di scelte sbagliate e di una guerra che, com’era chiaro da subito, avrebbe portato a questo, alle speculazioni sui mercati finanziari ed energetici».

Che provvedimenti avete in mente?

«Dobbiamo accelerare sulle energie rinnovabili ma occorre anche svincolare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas, che dobbiamo produrre direttamente. Ma prima di tutto occorre fare una messa a punto della tassa sugli extra profitti delle imprese produttrici di energia: sinora per come è stata scritta, la norma non ha portato i risultati attesi».

E quali sono i risultati attesi?

«Deve portare in cassa almeno dieci miliardi. L’Eni solo nel primo semestre dell’anno ha fatto 7 miliardi di utili e nello stesso periodo la Sardegna ha speso 420 milioni in più dello stesso periodo dell’anno scorso per la bolletta energetica. Le grandi società non possono speculare e lucrare sulla pelle del Paese».

Qualche alleato parla di un maxi scostamento di bilancio.

«Un piccolo scostamento si può fare ma piuttosto che farne uno da 50 miliardi credo che serva un fondo ad hoc dell’Unione europea che possa dare una boccata ossigeno al Paese. L’Europa deve gestire questa emergenza come ha fatto con la pandemia».

Torniamo al gas: l’Isola ha perso l’appuntamento col Galsi, pensa che sia stato accantonato definitivamente anche il progetto delle dorsale?

«Sono stati l’amministrazione Pigliaru e la politica del Movimento 5Stelle a sottrarci soluzioni che ci avrebbero resi liberi da questa schiavitù che ci fa dipendere dall’esterno. Ma è inutile piangere su latte versato: oggi il quadro è mutato, ma c’è un’altra opzione straordinaria».

Quale?

«In Europa lo 0,1% dell’energia è prodotto da onde e maree. Gli esperti dicono che si può arrivare 10% e la Sardegna da questo punto ha un grande vantaggio».

La battaglia sulle accise può ricominciare?

«Certo. Ricordo che noi a suon di ricorsi alla Corte Costituzionale e diffide a Palazzo Chigi ottenemmo il primo miliardo della vertenza entrate. La Sardegna ne avrebbe ottenuto molti di più, se la Giunta Pigliaru non avesse ritirato tutti i nostri ricorsi firmando l’accordo-patacca con Renzi che fece perdere all’Isola circa 4 miliardi».

Eliminerete il Reddito di cittadinanza?

«Qualcuno fa il conto delle famiglie che ne usufruiscono e sostiene che sia positivo il fatto che il numero non sia variato negli anni. Invece è proprio questa la misura del fallimento perché quelle persone non hanno ancora un lavoro. Io sono per aiutare chi è in difficoltà, tanto più in questo momento, ma credo nelle politiche attive e non ai giovani che stanno sul divano di casa a prendere la paghetta per l’eternità».

Che cosa propone?

«Una defiscalizzazione delle assunzioni e una riduzione delle imposte alle imprese per aumentarne la competitività. La ricchezza prima di essere distribuita va prodotta»

E sull’istruzione?

«A me resta un grande rammarico: avevo varato la scuola digitale, un grande progetto che modernizzava l’istruzione e prevedeva, ad esempio, un tablet gratis per ogni studente. Se fosse stata portata avanti avrebbe evitato tante disparità durante la pandemia. Purtroppo chi è arrivato dopo di me ha preferito puntare sull’edilizia scolastica, certo necessaria, ma servivano strumenti innovativi per innescare un cambiamento. Si deve ripartire da lì»

Che cosa rappresenta Forza Italia nella coalizione?

«Siamo la componente moderata, europeista, liberale e cristiana. E nel simbolo abbiamo il Ppe».

