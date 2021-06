Gommoni a secco, l’Isola è un miraggio 

Gommoni fermi, operatori turistici ancora senza lavoro e turisti delusi. L'isola di Mal di Ventre è diventata un miraggio. Ad oggi può essere visitata solo da chi possiede la barca, mentre chi si affidava alle imprese che noleggiano i gommoni ci deve rinunciare. Un disservizio per i tanti vacanzieri che avevano messo in programma anche un bagno a Malu Entu. Per chi invece vive da questa attività lavorativa si tratta di un grosso danno economico dopo anni di investimenti.

Permessi in ritardo

Questa volta a fermare il lavoro non è il Covid-19. Il problema deriva dal fatto che le autorizzazioni stagionali da parte del Demanio marittimo sono arrivate in ritardo rispetto agli altri anni. Sono le autorizzazioni necessarie sia per mettere in acqua la corsia di lancio per posizionare le barche, quindi per l'attracco, sia per installare il punto di contrattazione (l'area a terra dove avviene la prenotazione e il pagamento per il noleggio da parte degli utenti). E così la perla dell'Area marina protetta del Sinis che da sempre viene raggiunta partendo dal litorale di Cabras o da quello di San Vero Milis, per ora viene ammirata solo da lontano. Tra rabbia e delusione da parte dei turisti che ogni giorno cercano di contattare gli operatori che, tra spese assicurative e manutenzione delle imbarcazioni, hanno già investito tante risorse.

Il caso

Simone Manca, 37 anni di Cabras, che da sempre accompagna i turisti all'Isola di Mal di ventre partendo dalla spiaggia di Mari Ermi si sfoga: «Da quest'anno purtroppo le competenze per il rilascio delle autorizzazioni stagionali per quanto riguarda il posizionamento della corsia in acqua sono passate dai Comuni al Demanio marittimo che si è trovato a gestire una marea di pratiche - sostiene - Da qui i ritardi nelle operazioni. Se tutto va bene, tra una settimana forse potrò cominciare a lavorare ma ho già perso un mese di attività». Stesso problema per chi svolge lo steso servizio a Putzu Idu, nel territorio di San Vero Milis: chi lavora con le autorizzazioni stagionali ha i motori spenti.

L'info point

Per il posizionamento dell'info Point la competezna è del Comune: «Per noi è aumentata anche la burocrazia e di conseguenza sono aumentate le spese - conclude Manca - Prima si presentava un'unica istanza, adesso invece ne servono due. Io sto ancora aspettando una risposta dal Comune di Cabras per poter installare il gazebo».

RIPRODUZIONE RISERVATA