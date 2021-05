Golfo di Orosei, rotta la tregua  

È guerra dei numeri, sul “Patto del Golfo” proposto dal Comune di Baunei agli altri comuni che operano lungo la costa baunese, per contingentare le presenze lungo le spiagge, da Cala Mariolu-Ispuligidenie a Cala Luna. La suddivisione “50% golfata nord” (partenze dai porti e dalle spiagge di Dorgali, Orosei e Siniscola) e “50% golfata Sud” (partenze da Baunei-Santa Maria Navarrese e Tortolì-Arbatax), non piace al comune di Dorgali, che in una nota firmata dalla sindaca Maria Itria Fancello boccia il fifty-fifty. «Perché la suddivisione proposta – sostiene Fancello - è arbitraria e non proporzionata rispetto alle presenze turistiche giornaliere ufficiali, né rispetto alle capacità ricettive dei territori coinvolti nel patto, né rispetto al numero degli operatori di trasporto marittimo e di noleggio che fanno capo a ciascun porto turistico compreso nella proposta».

Al contrattacco

Di tutt’altro avviso il sindaco di Baunei Salvatore Corrias, che rivendica la bontà e la legittimità della proposta, scendendo sul terreno dei numeri: «Ribadiamo ancora una volta che il Patto del Golfo si fonda sul prevalente ed assorbente computo dell’entità del turismo di prossimità, che abbraccia un bacino d’utenza che da Sud arriva sino a Cagliari e da Nord sino ad Olbia ed alla Costa Smeralda – sottolinea Corrias - e, come già condiviso da tutti i partecipanti ai predetti incontri, i dati pubblicati dall’Osservatorio Turistico della Sardegna confermano la bontà della proposta, che è tale nelle ragioni che la ispirano, riconoscibili nelle numerose attestazioni ricevute da Enti ed Autorità, anche in ordine ad una condotta amministrativa volta alla condivisione di buone pratiche».

Non solo numeri

Corrias rimarca anche il fatto che le polemiche nascono sostanzialmente da visioni diverse, relativamente alla necessità di avere un turismo nautico “sostenibile”. «Il Porto Turistico di Santa Maria Navarrese, premiato anche quest’anno con la Bandiera Blu degli approdi – spiega Corrias - ha fatto la scelta di privilegiare la presenza di imbarcazioni da diporto, tanto che degli oltre 400 posti barca presenti, soltanto 50 sono dedicati ai gommoni a noleggio».

Per Corrias è evidente che «il porto turistico di Cala Gonone è invece esclusivamente dedicato alla presenza di gommoni e imbarcazioni a noleggio, così come lo specchio d’acqua prospicente, ove ci sono campi boa per l’ormeggio di ulteriori gommoni; ebbene, non si entra e non si vuole entrare in casa d’altri, ma con fermezza si significa che avere autorizzato e avallato tali scelte non può e non deve pregiudicare le aspettative e le prerogative di chi – con gli stessi numeri, se di questi stiamo disquisendo - ha una visione diversa, ben lontana dal voler ‘premiare’ un turismo che accrediti gli accessi presso le cale di Baunei in ragione del numero dei gommoni e dei natanti in genere».

RIPRODUZIONE RISERVATA