Goldaniga: mi prendo le colpe del gol 

Liverani, in versione veggente, a fine partita ha confessato: «Io durante la settimana ho le visioni e avevo già “visto” che avremmo preso un gol così». Goldaniga, leader della difesa del Cagliari, si prende le colpe: «Quei cambi di campo li abbiamo provati in allenamento durante la settimana e in partita mi sono riusciti tutti. Tranne uno, forse per colpa del vento, che ha rallentato la traiettoria. Mi prendo le responsabilità».

La parola alla difesa

La porta rossoblù è stata violata dopo 310’, con la complicità involontaria proprio di Goldaniga, che prima ha sbagliato il cambio di gioco innescando la ripartenza barese e poi ha tergiversato nel portare avanti la linea difensiva, tenendo così in gioco Cheddira sull'imbucata di Maita. Un gol che ricorda altre reti subite, anche se l'ex Sassuolo veste i panni dell'avvocato difensore: «Dopo le prime tre partite, abbiamo migliorato le prestazioni della retroguardia. E infatti non prendevamo gol dalla gara con la Spal». Da un 1-0 allo 0-1 della Domus: «Brucia perdere così. Loro hanno fatto una partita in cui sono rimasti dietro ad aspettarci, per poi provare a colpire. Ma a noi è mancata un po' di brillantezza. E dobbiamo ritrovarla, così come dobbiamo essere più concreti. Ma adesso guardiamo avanti, la strada è lunga».

Ricominciamo

Col Bari il Cagliari è sembrato aver fatto un passo indietro, non per Goldaniga: «È stata una partita particolare, il risultato più giusto sarebbe stato un pari. Abbiamo preso gol su un mio errore nel cambio gioco che proviamo spesso in settimana. Nel primo tempo avevamo fatto un altro errore con una palla in uscita, ma eravamo stati bravi a fermarli. Questo per dire che non è una questione di concentrazione». La foto della Serie B. «Un campionato dove gli avversari giocano aspettando un nostro errore. Nel calcio gli episodi sono decisivi e noi dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte». Anche il vento ha contribuito: «Lo abbiamo subito soprattutto nel secondo tempo. E infatti il gol nasce da quello che non posso definire un errore di concetto. Perché di cambi così ne avevo fatti tanti altri e tutti sono andati a buon fine. Purtroppo ne ho sbagliato uno e abbiamo pagato». La sconfitta non deve interrompere il percorso di crescita del Cagliari. «Il campionato è lungo», spiega ancora Goldaniga, «e questo è un grande gruppo. Non sarà certo una partita a toglierci le certezze che stiamo costruendo. Continuiamo a seguire lo staff e il mister e ci toglieremo tante soddisfazioni».