Goldaniga ha capito tutto 

Gli sono bastate tre partite per farsi conoscere. Con personalità da vendere, tecnica e rudezza da centrale d’altri tempi, ha già conquistato la critica. Edoardo Goldaniga, arrivato a gennaio dal Sassuolo, dove era scivolato verso il basso nelle gerarchie del reparto arretrato, ha le idee chiare: «Sapevo di venire a Cagliari in una situazione non facile, ho cercato di farmi trovare pronto. Spero che il lavoro alla fine paghi». Ieri, a “Il Cagliari in diretta”, su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it, ha raccontato: «Dal primo giorno in cui sono nell’Isola, una volta superato il Covid, ho notato che il gruppo era sano e con valori importanti. Non capivo perché il Cagliari fosse in quella situazione».

Vecchietto

Domenica a Bergamo ha provato una sensazione del tutto nuova: essere il più vecchio della squadra. «È la prima volta che mi succede da quando gioco, nonostante a 28 anni possa ritenermi giovane. Certo, è stata una bella responsabilità».

La scelta

Ha accettato senza esitare il trasferimento al Cagliari, con la squadra penultima in classifica: «Mi ha convinto direttore sportivo Capozucca. Dovevo andare via dal Sassuolo perché ero in scadenza, ed ero il quarto difensore centrale, ma aspettavo la chiamata di un’altra squadra a gennaio. Da quando ho saputo dell’interesse del Cagliari, ho iniziato a guardare le partite dei rossoblù. Sapevo che erano forti, ma anche che era necessario un cambio di passo».

I nuovi compagni

Il giocatore più forte? «Joao ha i colpi che hanno i campioni. Non sapevo che Grassi e Bellanova fossero così forti». Carboni e Obert? «Ho affrontato da avversario Andrea. Quando sono arrivato ho chiesto chi fosse Obert, che ha una pulizia di gioco e una personalità incredibili». Gli è rimasto impresso un concetto espresso dal Joao Pedro nello spogliatoio. «Ci ha detto: adesso resettiamo tutto perché dobbiamo salvarci. L’unità d’intenti è stata ritrovata, ma il percorso è lungo». Il Cagliari lo cercava da due anni: «Ma andai a Genoa», ha ricordato. «A gennaio c’erano interessamenti di altre squadre, ma ho rispettato la parola data al presidente e a Capozucca».

L’allenatore

Si sente valorizzato da Mazzarri: «L’ho trovato molto carico con idee chiare. Mi ha dato i suoi concetti, gioca avanti in pressione sull’uomo, e mi ci ritrovo alla grande. Sta lavorando sul gruppo e iniziano a vedersi i primi risultati». La vittoria di Bergamo ne è la prova: «Tra Covid e infortunati, siamo stati spesso in difficoltà a livello numerico. Contro la Dea non avevamo una punta di ruolo, ma ci siamo compattati come gruppo. Dove non arriva uno, arriva un altro. A Bergamo non era facile, sappiamo però che ogni partita è buona per portare via punti. Ovvio che, alla fine, i sorrisi erano parecchi. Ma, come è giusto che ci ripeta Mazzarri, non abbiamo fatto nulla: non dobbiamo illuderci per una vittoria né deprimerci per una sconfitta». Originario di Codogno, adora il mare: «Quando sono uscito dallo stadio dopo il primo allenamento mi hanno detto che ero abbronzato. A Cagliari c’è sempre il sole. Per noi del Nord è tutta un'altra cosa. Ho giocato a Palermo, a Genova due anni, e ho girato molte città di mare. Nei momenti di svago mi rilassa la pesca e c’è Baselli che ha lo stesso mio hobby. Anche se, per ora, trascorro molte ore ad Asseminello, un centro sportivo all’avanguardia. Quando arriverà la mia fidanzata con il cane, magari in primavera, qualche volta faremo passeggiate».

La sfida di domenica

In conclusione, una considerazione sulla partita di Empoli: «Si presenta da sola. Dobbiamo avere lo stesso atteggiamento delle ultime uscite e affrontare tutte le squadre con la stessa determinazione. Abbiamo bisogno di punti per centrare la salvezza».

