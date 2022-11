Gol e fantasia, ora Lapadula è quello vero  

Strana bestia, l'attaccante di razza. Che senza il gol vaga per il campo, spaesato e sfiduciato, salvo poi diventare di nuovo un satanasso nel momento in cui ritrova l'amico gol. Gianluca Lapadula, attaccante di razza pura, lo sta dimostrando. Gli è bastato sbloccarsi dieci giorni fa nella gara con la Reggina per trasformarsi. E a Bolzano non solo ha centrato il bis, ma è stato anche il migliore in campo per quanto prodotto e per aver trasformato di nuovo l'area di rigore avversaria nel suo territorio di caccia, decisivo anche con il rigore ottenuto nella ripresa e trasformato dall'amico Viola nel provvisorio e illusorio 2-1.

Lapagol ritrovato

Sino a due partite fa, era il grande “desaparecido” di casa Cagliari. Voluto, quasi preteso da Liverani durante il mercato, inseguito e portato in rossoblù nonostante un ingaggio pesante e quella carta d'identità che ricorda i suoi 32 anni suonati. Una sola rete, proprio contro la sua ex squadra, il Benevento, in nove partite, due panchine di fila e il credito con la pazienza arrivato in scadenza. Poi, contro la Reggina, la svolta. L'infortunio di Pavoletti a spalancargli le porte per una maglia da titolare e il gol, dopo appena 2 minuti. Un guizzo per ricordare a tutti che, quando Lapadula può muoversi dentro l'area avversaria, è sempre letale. Un gol che, come fossero le noccioline di Super Pippo, ha regalato al bomber italo-peruviano energie che sembravano smarrite. E sabato, a Bolzano, si è visto forse il miglior Lapagol dall'arrivo in Sardegna. Col supporto di Rog e Falco, il numero 9 rossoblù ha potuto girare nell'area avversaria con regolarità ed è diventato l'incubo dei centrali di Bisoli. Ogni palla là dentro l'ha calamitata, come in occasione dell'1-1: la parata di Poluzzi sulla punizione di Viola è diventata un assist per un gol da centravanti di rapina, con la palla spedita in rete in qualche modo, basta che sia. Due gol di fila come già, lo scorso anno a Benevento, durante i playoff promozione. Una rete che non è rimasta un lampo isolato. Subito dopo Lapadula ci ha riprovato, addomesticando un pallone in area e impegnando il portiere altoatesino, che nella ripresa si è superato andando a togliere dall'angolino una polpetta avvelenata partita ancora dalla testa del bomber ritrovato. Che, ciliegina sulla torta, ha costretto al fallo da rigore Masiello, certificato dall'intervento del Var.

La strada giusta

Gol e carattere, perché il Lapadula rinato diventa anche un trascinatore, un idolo per compagni e tifosi, un incubo per gli avversari. Come sempre nella sua carriera. Scusate il ritardo, verrebbe da dire, con mille giustificazioni. Perché l'ultima stagione a Benevento è stata travagliata, con quattro mesi tormentati e culminati con l'uscita punitiva dalla rosa, fino al ritorno e, naturalmente, i gol. Poi l'estate con la delusione mondiale del Perù, sconfitto nel playoff qualificazione dall'Australia, e la preparazione saltata tra Covid e attesa della cessione. Ci ha messo un po', Lapadula, per arrivare al top. E l'amico gol gli ha dato una mano. Sperando sia solo l'inizio di una lunga serie. Perché il Cagliari ne ha un bisogno disperato.