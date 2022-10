Gol di Etzi e Mattana: vola il Monastir 

Prima partita in casa e prima vittoria. Non poteva esserci esordio casalingo più dolce in Serie A per il 360GG Monastir. Nella seconda giornata di campionato, la squadra di Diego Podda ha battuto a Sestu 2-0 il Petrarca. Prestazione solida quella dei bianconeri, che hanno mantenuto la porta inviolata e chiuso la pratica con due reti segnate entrambe nel primo tempo contro una squadra che aveva chiuso al terzo posto la scorsa stagione regolare.

La partita

Sono entrambi sardi gli autori dei primi due gol casalinghi del 360GG Monastir. È Lorenzo Etzi a sbloccare il match dopo cinque minuti e mezzo. Il giovane laterale, tornato dopo due ottime stagioni in maglia Leonardo, raccoglie alla perfezione l’assist sul secondo palo di Dani Chino e appoggia in rete da pochi passi. Il raddoppio arriva al 13’, sempre della prima frazione. Inaki Munoz calcia dalla distanza, con il pallone che colpisce entrambi i pali e finisce poi in area di rigore sui piedi di Alex Mattana, che da pochi passi deve solo depositare dentro il 2-0. Sia per Etzi sia per Mattana si tratta del primo gol in Serie A. Non mancano poi le occasioni per cambiare il punteggio, da una parte e dall’altra, con Joao Timm in particolare che deve calare la saracinesca per negare la rete ai veneti. Negli ultimi sei minuti e mezzo il Petrarca prova a giocarsi anche la carta del portiere di movimento, che non paga e soprattutto non basta a riaprire il match, nonostante l’incrocio dei pali colpito da Victor Mello su calcio di punizione. Il 2-0 basta e avanza invece al 360GG per festeggiare la prima vittoria nel massimo campionato italiano davanti al proprio pubblico. Ora che ci ha preso gusto, la formazione di Diego Podda non vorrà fermarsi: dopo la sosta del prossimo weekend, Murga e compagni torneranno in campo il 15 ottobre per affrontare in trasferta il Città di Melilli.

Leonardo prima

In Serie A2 vince anche la Leonardo, che al PalaConi regola con un bel 6-0 il Domus Bresso. I cagliaritani sbloccano la sfida dopo due minuti con Diego Demurtas. Nel secondo tempo la squadra di Tony Petruso dilaga, conquistando meritatamente i tre punti. Al ritorno dagli spogliatoi, basta un minuto a Riccardo Siddi per raddoppiare. Lo stesso Siddi cala poi il tris al 10’. Segue il poker di Marco Tidu, mentre Fernando Dos Santos e Guti completano le marcature per il 6-0 finale. In due giornate di Serie A2 la Leonardo ha conquistato altrettante vittorie ed è al momento al primo posto a punteggio pieno nel girone A in compagna del Green Project Agency e dell’Olimpia Verona. È ancora presto per guardare la classifica, ma le premesse sono già ottime e l’inizio di stagione dei cagliaritani non poteva essere migliore.