Gol a raffica sull’asse Joao Pedro-Keita 

Si cercano e si trovano. Naturalmente. Joao Pedro e Keita Baldé ci hanno messo il tempo di uno sguardo per capirsi. Il primo è brasiliano di Ipatinga, l'altro senegalese nato in Catalogna, ma poi c'è la lingua universale del calcio. Pronti, via e, dopo appena otto giornate, eccoli ai piani alti delle coppie-gol della Serie A, alle spalle di Dzeko-Martinez (11 reti) e Immobile-Felipe Anderson (10). Otto reti in due, anche se, giocando l'uno vicino all'altro, i gol diventano sei, quattro firmati JP10 (contro Genoa, Lazio e la doppietta alla Sampdoria) e gli altri due dalla freccia nera di Arbucies. Per la gioia del Cagliari, che sull'asse Keita-Joao ha trovato la prima vittoria stagionale e ora sogna di allungare ulteriormente la striscia per uscire dalle sabbie mobili.

Angeli neri

C'era una volta un'altra coppia-gol che ha fatto le fortune dei rossoblù. Anche in quel caso, così lontani così vicini, Julio Cesar Dely Valdes, centravanti dal passo felpato battente bandiera panamense, e Luis “Lulù” Oliveira, brasiliano con passaporto belga. Nel biennio 1993-1995, gli “Angeli neri”, come li battezzò il collega Dionisio Mascia, misero a ferro e fuoco le difese di mezza Europa: 48 reti in coppia, tra campionato, Coppa Uefa e Coppa Italia, quasi equamente distribuite, con “Panagol” a quota 25 e Lulù a 23. Oggi, Keita e Joao Pedro hanno appena iniziato, ma già divertono e si divertono, un'intesa spontanea, naturale, come nelle due circostanze in cui si sono scambiati gli assist. A Roma, in occasione della prima rete rossoblù dell'ex laziale, proprio contro i biancocelesti, finta e scatto del capitano, palla portata in aerea e poi recapitata con un retropassaggio al nuovo numero 9 del Cagliari. Stop, controllo e colpo da biliardo piazzato con freddezza. Applausi. Il bis è arrivato in quella che Mazzarri, alla vigilia, aveva definito la partita della vita. Sampdoria aggredita fin dal calcio d'avvio, palla recuperata da Dalbert sulla trequarti e smistata a Keita sulla sinistra. E dal senegalese ecco partire una palla scodellata, con un bigliettino di quelli che si trovano nei cioccolatini: “Mettimi dentro”. Niente di hard, solo un gol, col tocco d'autore di JP10, un colpo di testa lieve a scavalcare il disperato recupero dei difensori blucerchiati. Un pizzico di suspence, per un presunto fuorigioco cancellato dal Var, ed eccoli i due festeggiare a modo loro, una stretta di mano e un inchino. Grazie di esistere.

Punte atipiche

Due attaccanti che tutto sono tranne che prime punte. Ma che conoscono le strade del gol. Keita Baldé, a 26 anni, può già vantare 165 partite e 40 reti nel massimo campionato, mentre Joao veleggia tra storia e leggenda, con la rete numero 79 per il Cagliari, «una squadra che vive nel mio cuore, la mia seconda pelle». Una dichiarazione d'amore. Quasi come quella che il nuovo gemello del gol rossoblù gli ha dedicato su Instagram: «Felice di aver contribuito con un assist a questa prima vittoria, firmata dai gol del nostro capitano: una guida, un punto di riferimento, un simbolo per i colori rossoblù». Poesia del gol, che fa battere i cuori dei tifosi e di Walter Mazzarri. Che lì davanti, con due così, sa di poter partire sempre con un gol di vantaggio.