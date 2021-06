Godin: «Voglio restare» 

Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. E invece il Cagliari e Diego Godin, divisi da un oceano e circa 8500 chilometri, si parlano tramite dichiarazioni a mezzo stampa. L’ultimo messaggio, che tanto somiglia a una frecciata, l’ha lanciato proprio il Faraone da Brasilia, alla vigilia della sfida dell’Uruguay con l’Argentina, prima uscita della Celeste in Copa America giocata nella notte: «So che il direttore sportivo poco tempo fa ha fatto una dichiarazione, ma non ho nessuna opinione. Solo che ho altri due anni di contratto che mi piacerebbe rispettare, mi piacerebbe poter dare tutto ciò che posso per il Cagliari e la sua gente».

Botta e risposta

Un braccio di ferro partito con la prima conferenza stampa post salvezza del ds Stefano Capozucca, cui il Faraone non aveva risposto, concentrato sulle gare di qualificazioni ai Mondiali da giocare con la sua nazionale. Poi, ancora Capozucca, stavolta nell’intervista rilasciata a L’Unione Sarda: «Non si discute il giocatore, ma il Cagliari non può sopportare un ingaggio (3,5 milioni per la prossima stagione) che preclude altre operazioni». Come a dire che la presenza di Godin blocca il mercato rossoblù. Ma stavolta il capitano dell’Uruguay è entrato in tackle sull’argomento. La testa all’Argentina di Messi, ma alla domanda sul suo futuro a Cagliari non si è tirato indietro. «Sinceramente non ho ascoltato esattamente ciò che hanno detto», come riporta il sito Centotrentuno, «so che il direttore sportivo poco tempo fa ha fatto una dichiarazione, ma non ho nessuna opinione. Ognuno può esprimere e dire ciò che gli pare. Sono stracontento a Cagliari, molto felice nella squadra, con i miei compagni, con tutta la gente che lavora giornalmente che è molto attaccata al club, alla maglia». E sul futuro: «Ho ancora due anni di contratto che mi piacerebbe rispettare. Mi piacerebbe poter dare tutto ciò che posso per il Cagliari e la sua gente».

Tormentone Ninja

Aspettando Godin, il Cagliari continua nelle sue operazioni. Su Nainggolan, la frenata del ds rossoblù: «Ci sono problematiche grosse da risolvere. Le difficoltà dell’Inter sono note e al contempo anche noi abbiamo le nostre. Non sarà facile risolvere la situazione». Intanto, sfuma la possibilità di acquistare definitivamente Sottil: ieri la Fiorentina ha esercitato il controriscatto, versando 2 milioni nelle casse rossoblù. Non è da escludere un nuovo tentativo per riportare il giocatore in Sardegna ancora in prestito. Per la difesa, attenzione a Pezzella e Bonifazi, mentre in mezzo, con Deiola verso il Paok, restano nel mirino Hernani e Frattesi.

8

Giocatori

che precedono Godin nella classifica individuale dei palloni

recuperati. L’uruguaiano è arrivato a quota 267

51

Partite

giocate dal Faraone in Serie A nelle due stagioni italiane, 23 con l’Inter e

28 con il

Cagliari, con un gol per stagione