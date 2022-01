Godin (positivo) verso l’Atletico Mineiro 

Dopo i botti di inizio mercato, con l'arrivo in prestito dall'Atalanta di Matteo Lovato, subito in campo, e dal Sassuolo a titolo definitivo di Edoardo Goldaniga (ancora in stand by dopo la positività al Covid), ora il Cagliari, complice l'indice di liquidità che blocca i movimenti del club rossoblù, prova a piazzare qualche giocatore per fare cassa o abbassare il monte ingaggi.

Celeste sbiadito

In questa direzione va, naturalmente, la mossa di escludere dalla rosa i due “epurati” Diego Godin e Martin Caceres. Il Faraone è ormai a un passo dall'accordo con i brasiliani dell'Atletico Mineiro. Il Cagliari non chiede alcun indennizzo e lascerà andare il giocatore a zero. Mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto, ma dall'Uruguay arriva la notizia della positività al Covid di Godin, che quindi dovrà attendere prima di formalizzare il suo passaggio al club di Belo Horizonte. Senza troppa fretta, si cerca una sistemazione anche per Caceres, che avrebbe rifiutato il ritorno a casa al Penarol. Il Cagliari pensa di ascoltare le proposte per Nahitan Nandez: l'Inter potrebbe così portarlo a Milano in prestito a 2 milioni e diritto di riscatto. Porte aperte anche per Oliva, anche lui in Uruguay ma per questioni personali (nel mirino di Parma e Benevento) e Pereiro, che continua a fallire tutte le possibilità concesse.

Attesa a sinistra

In caso di uscita di Nandez, i rossoblù affonderebbero il colpo col Torino per Davide Baselli, mentre resta in piedi la pista Valerio Verre con la Samp, che chiede Lykogiannis e, in cambio, vorrebbe offrire Murru. Per sostituire il greco, però, il Cagliari ha già pronto Riccardo Calafiori, in prestito dalla Roma. E a proposito di prestiti, resta aperta la strada per uno scambio con la Spal, che riporterebbe Marco Mancosu a Cagliari e Riccardo Ladinetti a Ferrara. Caccia ai rinforzi anche in difesa e in attacco (sotto controllo l'atalantino Roberto Piccoli).