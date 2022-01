Godin, l’addio più amaro 

Tutto in poco tempo. Prima il comunicato del Cagliari, poi quello dell'Atletico Mineiro, che annuncia la firma del trentacinquenne difensore uruguaiano fino al prossimo 31 dicembre, con opzione per il rinnovo. In mezzo, il saluto di Godin ai tifosi del Cagliari. Una lunga lettera postata sui suoi canali social. In cui non mancano anche le frecciate verso chi, in questi mesi, lo ha portato fino all'esclusione dalla rosa, dopo il disastroso 0-4 con l'Udinese. Il primo pensiero va ai tifosi. «Scrivo queste parole per salutarvi. Come potete immaginare, non è come avrei voluto farlo, ma non voglio perdere l'occasione di ringraziare tutte le persone che in questi mesi hanno fatto sentire me e mia moglie Sofi a casa. Sapete quanto sia speciale quella terra per la nostra famiglia». E ancora: «Grazie ai miei compagni di squadra e soprattutto grazie ai tifosi, che sono ciò che è davvero importante nella squadra e per i quali diamo il massimo ogni giorno. In poco tempo ho capito cosa è importante più del risultato per un sardo: rispettare quella terra e avere senso di appartenenza per le persone che sono dietro quella maglia, con dedizione e massimo lavoro. Grazie per il vostro amore e il vostro sostegno incondizionato sempre, soprattutto nei momenti più difficili».

Le strade si erano divise da tempo, la convivenza forzata è andata avanti per qualche mese fino allo strappo definitivo, quasi violento. Da ieri Diego Godin e il Cagliari sono ufficialmente separati. La società rossoblù ha infatti annunciato la risoluzione consensuale del contratto col capitano della Celeste, che lascia la Sardegna dopo un anno e mezzo in cui ha totalizzato in campionato 39 presenze e 1 gol (nel giorno dell'esordio).

Il saluto del Faraone

Tutto in poco tempo. Prima il comunicato del Cagliari, poi quello dell'Atletico Mineiro, che annuncia la firma del trentacinquenne difensore uruguaiano fino al prossimo 31 dicembre, con opzione per il rinnovo. In mezzo, il saluto di Godin ai tifosi del Cagliari. Una lunga lettera postata sui suoi canali social. In cui non mancano anche le frecciate verso chi, in questi mesi, lo ha portato fino all'esclusione dalla rosa, dopo il disastroso 0-4 con l'Udinese. Il primo pensiero va ai tifosi. «Scrivo queste parole per salutarvi. Come potete immaginare, non è come avrei voluto farlo, ma non voglio perdere l'occasione di ringraziare tutte le persone che in questi mesi hanno fatto sentire me e mia moglie Sofi a casa. Sapete quanto sia speciale quella terra per la nostra famiglia». E ancora: «Grazie ai miei compagni di squadra e soprattutto grazie ai tifosi, che sono ciò che è davvero importante nella squadra e per i quali diamo il massimo ogni giorno. In poco tempo ho capito cosa è importante più del risultato per un sardo: rispettare quella terra e avere senso di appartenenza per le persone che sono dietro quella maglia, con dedizione e massimo lavoro. Grazie per il vostro amore e il vostro sostegno incondizionato sempre, soprattutto nei momenti più difficili».

La salvezza

Una stagione e mezza, Godin ricorda soprattutto la cavalcata dello scorso anno, chiusa con la salvezza: «Sono arrivato con grande entusiasmo e non ho mai lesinato sulla fatica e sulla dedizione. Sono stato il primo a fare autocritica, non sono riuscito a dare il contributo che vi aspettavate e che avrei voluto dare anche io. Insieme abbiamo raggiunto la salvezza la scorsa stagione e vi auguro che presto questa situazione migliori affinché possiate celebrare tante vittorie e raggiungerla ancora una volta».

Le frecciate

Ma in coda Godin riserva il veleno a chi, secondo lui, ha portato a un divorzio anticipato. Un divorzio che ha le sue radici nella scorsa estate, quando la società aveva annunciato, col ds Capozucca, l'intenzione di chiudere dopo un solo anno il rapporto, a causa di un contratto troppo oneroso. «Ma la situazione che immaginavo al mio arrivo non è stata quella che ho vissuto in questi mesi. Provo grande tristezza per come è diventato il mio rapporto con alcune persone del club, e chi mi conosce sa che rispetto, dedizione e valori personali sono per me pilastri fondamentali». Ancora: «Alcuni dirigenti del club, ingiustificatamente e gettando fumo sul vero problema, che sono loro stessi, hanno messo in dubbio la mia professionalità, il mio impegno e il rispetto per questa maglia. Queste falsità hanno fatto ancora più male quando poche settimane fa aveva accettato di fare uno sforzo per aiutare finanziariamente il club«. Godin, che aveva accettato di spalmare l'ingaggio su un altro anno, ma anche di arrivare alla risoluzione, ha un ultimo pensiero per gli ex compagni: «Da oggi ci sarà da lontano un altro che tiferà il Cagliari e i miei compagni. A voi tifosi assicuro che entrano in campo cercando di dare il massimo per quella maglia e soffrono come voi».

