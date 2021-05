Godin fuori budget per il Cagliari 

Da “Bienvenido Godin” ad “adios Diego” è un attimo. «Il Cagliari deve ridimensionarsi», ha spiegato martedì scorso il direttore sportivo rossoblù Stefano Capozucca in conferenza stampa. «Dovremo fare qualche operazione dolorosa. Per esempio, oggi non possiamo permetterci lo stipendio di Godin». Senza giri di parole. Lui, il Faraone, chiude occhi e orecchie per concentrarsi sulla Copa America da giocare con la sua squadra del cuore, l'Uruguay, con la maglietta «mas linda», la Celeste, difesa per 139 volte, come mai nessuno nella storia del Paese.

L’ingaggio

Che lo stipendio di Godin fosse un fardello lo si sapeva da tempo. Da quando, nell'estate scorsa, il presidente Giulini entrò nella sede dell'Inter per provare a portar via Nainggolan e trovò invece uno spiraglio per arrivare al centrale uruguaiano. Un lungo tira e molla, con inserimento di avvocati, carte e cartelle. Perché il contratto di Godin è quello di un campione, che va oltre i numeri di un palmares che espone in bacheca una Copa America vinta con la Celeste e, con l'Atletico Madrid, un titolo spagnolo, una Coppa e una Supercoppa di Spagna, due Europa League e ben tre Supercoppe europee. Dopo un anno in nerazzurro, ecco il Cagliari, con la spinta di un suocero speciale, quel Pepe Herrera che, negli anni '90, portò sotto lo stesso sole, con Francescoli e Fonseca, i cuori di Sardegna e Uruguay. Questione di cuore, certo. Ma a peso d'oro, perché nell'Isola Godin si è portato anche un contratto da 3 milioni per il primo anno, 4 per il secondo e l'opzione per il terzo. Sette milioni netti sicuri, non pochi per un campione sì, ma che a febbraio ha varcato la soglia dei 35 anni. E soprattutto non pochi per un club come il Cagliari.

Sogni e realtà

Una nuova bandiera dell'Oriental sotto la Sella del Diavolo, con l'obiettivo di portare in alto il Cagliari e, intanto, raggiungere il quarto Mondiale con la Celeste. La realtà, un anno dopo, parla di una salvezza miracolosa, dove Godin è stato più trascinato che trascinatore. «È un grande campione, non lo discutiamo tecnicamente», ha chiarito sempre Capozucca. Ma un altro anno con 4 milioni netti (8 lordi circa) da pagare no, grazie. Ecco quindi la ricerca di una sistemazione. Lo stesso Godin, in un'intervista rilasciata al suo arrivo in Uruguay, conferma: «Mi hanno chiamato molte volte per farmi andare al Talleres, in Argentina». Ma per ora il mercato non esiste. Per il Faraone c'è solo, dall'11 giugno, la Copa America con la Celeste. Poi si vedrà. Però l'avventura cagliaritana, dopo 28 presenze, 1 gol e tanti alti e, soprattutto, bassi, è ormai al capolinea.

