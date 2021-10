Gli ultimi giri della ruota panoramica 

E invece l’emergenza sanitaria ha obbligato la ruota a fermarsi a più riprese per circa cinque mesi complessivi: «Un vero peccato – ribadisce Davoli –, la città ci ha accolto a braccia aperte fin dall’inizio. Il Comune, l'Autorità portuale, l’Enac e la Soprintendenza ci hanno infatti consentito in breve tempo di completare l’iter di realizzazione della ruota senza intoppi. Le 50mila presenze registrate nei primi tre mesi hanno successivamente confermato il gradimento dei sardi».

Diego Davoli, gestore della struttura, vuole comunque vedere il bicchiere mezzo pieno: «I primi mesi sono stati un successo, peccato poi per il lockdown dello scorso autunno che ci impedito di aprire anche durante le ultime settimane del 2020. Puntavamo infatti molto sulle festività natalizie e sulla suggestione di poter far ammirare dall’alto la città illuminata».

I lavori di smontaggio e impacchettamento della struttura, destinata a varcare il Tirreno e sbarcare a Salerno, sono stati però rimandati in extremis a causa del maltempo che imperversa nel sud della Sardegna. La ruota continuerà quindi a operare ancora per qualche giorno.

Cielo grigio piombo e pioggia a intermittenza. L’ultimo giorno annunciato per la ruota panoramica in città non è stato certo salutato dal bel tempo. I pochi ingressi registrati ieri hanno sancito un finale dal retrogusto amaro per la gigantesca istallazione inaugurata quattordici mesi fa nel cuore del porto di Cagliari, ma anche nel pieno della pandemia, e capace comunque di staccare circa 80mila biglietti nonostante i vari lockdown che si sono susseguiti. Un traguardo di tutto rispetto che lascia i gestori alla fin dei conti soddisfatti per un’esperienza che in tempi “normali” avrebbe attirato molti più turisti e sardi.

Alti e bassi

Nuova avventura

Il gigante d’acciaio alto 45 metri torna perciò a casa. La società con sede a Salerno, a meno di problemi dell’ultimo momento, smonterà e ricomporrà la struttura fra poche settimane nel centro campano, giusto in tempo per accompagnare turisti e residenti al Natale.

Una partenza annunciata, ma non dettata dai risultati ottenuti sotto le aspettative. «Strutture del genere devono essere itineranti, è normale», prosegue l’imprenditore. «Si sfrutta l’effetto novità e poi si cambia sede dopo circa un anno».

Tuttavia, «potrebbe essere solo un arrivederci», rivela. «Se ci fossero le condizioni sarebbe bello tornare in Sardegna senza il freno della pandemia. In una città che può dare tanto e ogni anno attira decine di migliaia di turisti che dagli aerei o dalle navi da crociera sbarcano in Sardegna per godersi le vacanze. Certo, i progetti per il porto del futuro sono altri, ma non è escluso che si possa trovare una sistemazione alternativa e altrettanto suggestiva».

