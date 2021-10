Gli studenti del Levi ripuliscono le strade dai resti di sigaretta 

Studenti e insegnanti uniti per ripulire la città. Un team di professori e di alunni dell’istituto tecnico Levi di Pitz’e Serra ha deciso di rimboccarsi le maniche e di formare un gruppo, il Clean Qua, nato con lo scopo di bonificare vari angoli del territorio in centro e in periferia. Nelle ultime settimane si sono concentrati nella raccolta delle cicche: gli odiati mozziconi che in tantissimi, anche quando sono presenti cestini e posacenere, gettano a terra o nelle aiuole. I volontari hanno cominciato dal Poetto raccogliendo 18 mila mozziconi nel tratto dalla Bussola a Margine Rosso e nei giorni scorsi si sono invece concentrati su viale Colombo recuperando 15 chili e 800 grammi di cicche tutte racchiuse in diverse bustine.

Il riciclo

Le cicche raccolte nelle due uscite non saranno gettate ma saranno consegnate a “Re Cig”, una start-up innovativa con sede a Rovereto che crea oggetti di design per la raccolta di mozziconi di sigaretta, offrendo ad aziende, pubblica amministrazione e locali pubblici un servizio unico di raccolta di questo rifiuto, con lo scopo di ridare una nuova vita al materiale attraverso un processo di riciclo e purificazione. “Re Cig” sarà in Sardegna a gennaio. In quell’occasione si proporrà all’amministrazione comunale di installare gli Smoker points in città. Si tratta di speciali spazi dotati di posacenere per un corretto smaltimento delle cicche.

Il desiderio

«L’idea di riunirci in questo gruppo», spiega la professoressa Stefania Cabras, «è nata quando abbiamo partecipato all’iniziativa di Celan Coast Sardinia per la raccolta dei rifiuti nel litorale Poetto. Sentivamo l’esigenza, assieme ad altri colleghi e ai nostri alunni, di renderci utili per ripulire la città. Vedere la sporcizia facendo finta di niente non ci apparteneva. Da qui è nata proprio l’esigenza di fare qualcosa insieme». La prima uscita è una raccolta di mascherine, pacchetti di sigarette e gratta e vinci a Molentargius: «In un paio d’ore avevamo riempito 5 bustoni», prosegue la professoressa, «e proprio in quell’occasione ci aveva colpito l’enorme quantità di cicche abbandonate ovunque»