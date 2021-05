Gli strani appetiti sull’ex Ferroviario 

Il Comune di Olbia rivuole l’ex Ferrotel e si prepara a una complicata contesa legale, per annullare le decisioni del giudice fallimentare Cecilia Marino. L’aggiudicazione al Comune dell’ex Ferroviario (per 500 mila euro) è stata revocata dalla magistrata e il reclamo della Giunta Nizzi apre una nuova fase, con il coinvolgimento diretto del presidente del Tribunale di Tempio, Giuseppe Magliulo. Il magistrato, contattato ieri mattina, ha dichiarato di non volere in alcun modo commentare gli sviluppi della vicenda. Ma, stando a quanto trapela dal palazzo di Giustizia, ora il caso dell’ex Ferrotel sarà sviscerato in ogni aspetto, per valutare il reclamo del Comune di Olbia e quindi la condotta del sindaco, Settimo Nizzi, ma non solo. Il primo cittadino, durante l'asta giudiziaria, aveva invitato l’unico concorrente a rinunciare alla gara, affermando che il Comune non avrebbe consentito alcuna operazione sull’immobile. Quelle frasi, per la coordinatrice della Sezione civile, Cecilia Marino, sono il sintomo di un presunto indebito condizionamento della procedura che, di conseguenza, è stata sospesa. Ma i giudici si occuperanno anche di altro.

Sottobosco immobiliare

Il reclamo del Comune di Olbia determina una nuova e approfondita verifica. Il curatore fallimentare Alberto Ceresa, delegato dai giudici alla vendita dell’ex Ferroviario, ha messo tutto nero su bianco, ma è anche un testimone oculare super partes dell’asta incriminata. Ceresa ha già scritto che la gara è avvenuta regolarmente, sarà sentito dai magistrati di Tempio, ma questo non basterà per chiarire il caso. Il Tribunale, per inquadrare correttamente i fatti, ha messo insieme la documentazione che racconta l’antefatto dell’asta. La sensazione è che oltre alle presunte intemperanze di Nizzi, ci sia altro. Dai documenti emerge che l’ex Ferroviario è di proprietà della società XI srl, il cui fallimento è datato 5 marzo 2015.

Aste deserte

In sei anni nessuno ha manifestato il minimo interesse per l’edificio, le aste sono andate tutte a vuoto. Il quadro cambia, quando il Comune di Olbia lancia un piano di riqualificazione urbana per l’intera area di San Simplicio e l’ex Ferroviario è un pezzo importante del progetto di alto profilo pubblico. Dagli atti emerge che le osservazioni sull’intervento di riqualificazione riguardano proprio l’invervento sull’ex Ferrotel. Dopo l’ufficializzazione dell’interesse del Comune per l’immobile, la tensione sale e l’amministrazione olbiese è costretta a blindare la destinazione urbanistica dell’edificio. Il resto è la cronaca di queste settimane. Il reclamo del Comune di Olbia accende i riflettori su tutto.

RIPRODUZIONE RISERVATA