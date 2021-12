«Gli stagni soffocati dai rifiuti» 

Problemi che vivono i pescatori di Cabras, Terralba, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, Santa Giusta, Terralba e Nurachi. Dalla laguna di Marceddì denuncia ancora il problema il presidente del Consorzio pesca Antonio Loi: «La colpa di tutto questo scempio non è di chi gestisce le fattorie ma di chi non ha mai realizzato nulla per difendere e proteggere le lagune, e cioè la Regione. Anche nel nostro stagno, quando piove a dirotto per tanto tempo, a causa della mancanza di strutture all’avanguardia che non permettono di trattenere tutto ciò che viene usato per le coltivazioni, arriva di tutto. Ci sono periodi - va avanti ancora Antonio Loi - che non raccogliamo neanche un’arsella, ad esempio. Non mi fido. La Regione dovrebbe investire anche per risolvere questi problemi».

Liquami, medicinali e tante altre sostanze dannose. Dove? Dai campi agli stagni. É tutto ciò che ormai da tempo va a finire nelle zone umide dell'Oristanese. Causando danni non indifferenti sia all'ambiente circostante sia ai pesci che poi vanno a finire sui mercati e quindi nelle tavole. Sostanze dannose che viaggiano spedite soprattutto quando piove per giorni e giorni, proprio come è accaduto la settimana scorsa.

Sostanze dannose

Il processo distruttivo del territorio a causa delle lavorazioni agricole troppo invasive è uno dei tanti problemi, forse però il più pericoloso, emerso durante i tanti incontri recentemente tenuti dai biologi della Fondazione Medsea nell’ambito del processo partecipativo verso la gestione integrata delle zone umide dell'Oristanese, per la loro conservazione e lo sviluppo sostenibile.

Gli operatori

Problemi che vivono i pescatori di Cabras, Terralba, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, Santa Giusta, Terralba e Nurachi. Dalla laguna di Marceddì denuncia ancora il problema il presidente del Consorzio pesca Antonio Loi: «La colpa di tutto questo scempio non è di chi gestisce le fattorie ma di chi non ha mai realizzato nulla per difendere e proteggere le lagune, e cioè la Regione. Anche nel nostro stagno, quando piove a dirotto per tanto tempo, a causa della mancanza di strutture all’avanguardia che non permettono di trattenere tutto ciò che viene usato per le coltivazioni, arriva di tutto. Ci sono periodi - va avanti ancora Antonio Loi - che non raccogliamo neanche un’arsella, ad esempio. Non mi fido. La Regione dovrebbe investire anche per risolvere questi problemi».

I danni

Da S’Ena arrubia, in territorio di Arborea, si sfoga e non poco il presidente del Consorzio pesca Alberto Porcu: «Ciò che è stato raccontato durante gli incontri è tutto vero: non esistono strutture per proteggere gli stagni. Ma è anche vero che noi pescatori nei nostri canali troviamo tante boccette di vaccini utilizzati per le vacche ad esempio. Ciò vuol dire che qualcuno non rispetta l’ambiente circostante. Spesso invece raccogliamo bottiglie di diserbante che seppur vuote, qualcosa all’interno c’è sempre». Alberto Porcu parla di un comportamento scorretto da parte di alcuni agricoltori del territorio oristanese: «Non conto le volte che ho visto pulire le autobotti dei liquami a ridosso delle nostre zone umide. Nel nostro caso tutta la sporcizia viaggia su tre canali distinti e poi arriva a S’Ena arrubia. Come possiamo contrastare questo fenomeno da soli? Siamo appena 19 soci a gestire uno stagno di 192 ettari. La Regione, concessionaria oltretutto dello specchio d'acqua, dovrebbe fare cose concrete e non promettere la realizzazione di interventi senza però agire».

