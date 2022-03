Gli spazi urbani curati dai cittadini 

L’ultima creazione è Snoopy che abbraccia la bandiera dell’Ucraina. Ma la via Eleonora d’Arborea, una delle strade più piccole di Alghero, da qualche tempo è popolata da diversi personaggi dei fumetti. L’uomo ragno è arrampicato sulla facciata di una vecchia palazzina, Heidi gioca con Popeye sulla serranda di un garage, i dissuasori per le auto sono dei minions, i buffi omini gialli con gli occhiali. C’è anche lo “specchio delle brame” che intercetta i passanti diretti verso il porto turistico. È stato un commerciante dalla vena artistica a voler rendere il quartiere meno anonimo. «Era triste e trascurato, – spiega Franco Torturu, 62 anni – invece adesso è visitato dalle scolaresche». E così la via intitolata alla giudicessa nel tempo si è popolata di simpatici personaggi, diventando una tappa obbligata per i più piccoli. E non solo.

Un esercito civico

Sono un centinaio i cittadini attivi iscritti nel registro del Comune di Alghero. C’è chi si prende cura delle aiuole e delle stradine del centro storico abbellendone gli angoli più caratteristici, chi rende decorose le piazze dei quartieri popolosi e chi tiene puliti i marciapiedi. «Un fantastico esercito, – commenta l’assessore all’Urbanistica Emiliano Piras – che con impegno e dedizione accudisce il proprio quartiere in cambio di uno sconto sui tributi comunali». Un progetto avuto in eredità dalla precedente amministrazione che si è rivelato vincente, tanto che l’attuale giunta intende portarlo avanti. Intanto è già stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alghero l’avviso pubblico per il progetto cittadinanza attiva 2022, per tutti coloro che vorranno iscriversi o che vorranno rinnovare la loro disponibilità al servizio della città. Piccola manutenzione, custodia, pulizia, sorveglianza. Ma anche progetti di rigenerazione urbana con materiali di riciclo.

Il bando

Il bando del Comune è rivolto a cittadini, associazioni e imprese. «Grazie al grande senso di appartenenza alla comunità, dimostrato dalle centinaia di persone che nel corso di questi anni hanno partecipato all’iniziativa – conclude l’assessore Piras - si ottengono risultati importanti soprattutto nella consapevolezza comune di far parte di un prezioso progetto di servizio civico».