Gli spacciatori della movida 

Gli agenti in borghese, infiltrati durante le nottate della movida, hanno raccolto diverse informazioni sui traffici di droga e sul “fumo” venduto nelle principali piazze cagliaritane frequentate da giovani e ragazzini. Così i Falchi della Squadra mobile sono arrivati a quello che poteva essere il magazzino per lo stoccaggio dell’hascisc, in via Bragadin a Pirri. Mercoledì notte è scattato il blitz: gli investigatori hanno recuperato venti chili di droga, arrestando Manuel Arru, ambulante di 33 anni, e Christian Anedda, 42 anni, dipendente civile del ministero della Difesa. I due sono stati arrestati e su disposizione del pm di turno accompagnati in carcere a Uta.

Il borsone

Le indagini sono andate avanti per diversi giorni. Decisivi i riscontri raccolti nelle zone dei principali locali notturni, frequentati da centinaia e centinaia di giovani. Cosi i Falchi, coordinati dal dirigente della Mobile, Fabrizio Mustaro, hanno ricostruito una parte del percorso del “fumo” venduto soprattutto il fine settimane nelle aree della movida cagliaritana. I successivi appostamenti davanti all’appartamento preso in affitto da Arru avrebbero confermato i sospetti. E quando Anedda, arrivato in via Bragadin alla guida di un’auto di grossa cilindrata, è entrato nel cortile consegnando al venditore ambulante un borsone rosso e ricevendo in cambio un pacchetto.

Diverse qualità

A quel punto gli agenti in borghese sono intervenuti. Hanno fermato il 42enne che aveva con sé un panetto di hascisc. Poi è scattato il controllo nell’abitazione di Arru. Il borsone è stato recuperato in uno scantinato. All’interno 200 panetti di hascisc. Erano sigillati singolarmente e contrassegnati da diverse sigle, indicanti la diversa qualità della sostanza. Per gli investigatori la droga era dunque destinata ai frequentatori della movida cagliaritana e, una volta suddivisa e rivenduta, avrebbe permesso di incassare circa 200 mila euro.

L’interrogatorio

Arru e Anedda (difesi dagli avvocati Herika Dessì e Pietro Ippoliti) sono stati accompagnati in carcere a Uta. Stamattina è fissato l’interrogatorio per la convalida dell’arresto. I due potranno fornire al giudice la loro versione su quanto accaduto. Si tratta di due persone senza precedenti e per questo gli investigatori della Mobile proseguiranno le indagini. È probabile che ci possano essere altre persone coinvolte nell’ingente traffico di hascisc e nella gestione dello spaccio. In queste ultime settimane, come disposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza e dallo stesso capo della Polizia, i controlli per contrastare il traffico e lo spaccio di droga soprattutto nelle zone della movida, sono stati intensificati.

RIPRODUZIONE RISERVATA