Gli scarichi delle barche tra i bagnanti 

«Qualcuno ha anche chiamato in Capitaneria per denunciare questo persistente fenomeno di inquinamento causato con tutta probabilità dagli scarichi della barche che spesso si mettono in rada davanti alla spiaggia». Wc chimici aperti per liberare in acqua il materiale organico che spinto verso riva dallo scirocco ha più volte scatenato la rabbia dei bagnanti e degli stabilimenti.

Alla prima fermata, ma anche alla quarta, diversi bagnanti hanno parlato anche esplicitamente di escrementi galleggianti. «Nuotavo come faccio quotidianamente all’altezza della boa e mi sono ritrovato a farlo in una chiazza di sporcizia, materiale organico che mi ha costretto a raggiungere in fretta e furia la battigia», racconta Filippo Petrucci, ex consigliere comunale. Come lui altri bagnanti, altri appassionati di nuoto.

Invocano il maestrale, al Poetto. E non solo per riuscire a stare in spiaggia senza l’insopportabile caldo torrido che periste da settimane, ma soprattutto per poter fare il bagno nell’acqua pulita. Perché il mare davvero limpido, da Marina Piccola all’ospedale Marino, sembra essere un sogno. Infranto da una sottile patina giallognola, galleggiante e maleodorante che ripetutamente, in questi ultimi dieci giorni, sta ricoprendo la superficie del mare.

La testimonianza

«È quasi imbarazzante parlarne, ma nei giorni scorsi ci è capitato di essere circondanti da materiale solido», dice Rossella Cossu, una della donne del gruppo di appassionate che ogni mattina si dedica, all’altezza della prima fermata, agli esercizi di acquagym. «Purtroppo ci sono sempre i cafoni, e purtroppo c’è anche uno scirocco che non ci lascia tregua, rendendo l’acqua caldissima e spingendo verso terra le porcherie lasciate dagli incivili».

Le denunce

Diverse segnalazioni sono state fatte in Capitaneria, ma gruppi di bagnanti si stanno organizzando per stilare una denuncia all’autorità giudiziaria. Chiederanno inoltre un intervento dell’Arpas perché si facciano analisi sulla qualità delle acque del Poetto e si inchiodino alle proprie responsabilità i responsabili degli scarichi. L’accusa è rivolta ai diportisti e ai proprietari delle imbarcazioni in rada. «Non sono certo tutti degli incivili, purtroppo bastano pochi colpevoli per screditare anche una categoria di persone che il mare lo amano di certo», raccontano alla Prima fermata.

I casi

Il fenomeno si era già manifestato anche nelle scorse estati in altre spiagge del Golfo, sia sul versante sud-orientale che sud-occidentale. L’abitudine di scaricare i wc chimici non lontano dalla terraferma, se passa inosservato quando soffia il maestrale diventa una vera emergenza quando a insistere per giorni e giorni sono i venti dei quadranti meridionali.

