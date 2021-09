Gli Scalzi di corsa solo col cuore  

Vederlo sopra quel furgone per loro sarà un colpo al cuore. Sarà difficile sopportare di non poterlo toccare, di non poterlo trasportare a piedi nudi lunghi quei sentieri sterrati del Sinis dove la fatica e i dolori non si sentono. Con la folla di fedeli che acclama, che li accoglie all’antico villaggio dopo sette chilometri di corsa. Oggi andrà in scena una nuova pagina di storia per il paese di Cabras. Un capitolo del libro della tradizione che farà male a tutti, soprattutto ai veterani che indossano il saio da sempre.

Il dispiacere

Il Covid-19 ha bloccato la tradizionale Corsa degli Scalzi. Il simulacro oggi, dopo la messa che verrà celebrata in via Roma, a Cabras, sarà trasportato su un mezzo meccanico dai baracelli del paese. Per loro un onore e tanta emozione. Per i corridori dispiacere e rassegnazione. «Il voto sarà sciolto ugualmente, ma non sarà la stessa cosa – racconta Gianni Mancosu, 63 anni con alle spalle 51 corse dietro San Salvatore -. Questa volta non ci saranno le gambe ma solo il nostro cuore. Purtroppo non si poteva fare nulla di diverso. Io dopo la messa tornerò a casa. Raggiungerò il Santo al villaggio a fine mattinata, da solo. Quando la confusione sarà terminata. Non voglio vedere il trasporto. Questo sarà il mio San Salvatore in attesa del prossimo anno. Spero diverso».

La storia che cambia

Franco Spano, 60 anni, avrebbe dovuto partecipare alla sua 45 corsa: «Anche io andrò a casa subito dopo la messa. Non voglio ricordarmi San Salvatore sopra quattro ruote. Del resto la storia narra che il simulacro è stata salvato dai cabraresi di corsa, grazie alle gambe veloci dei fedeli. Ecco perché la tradizione non doveva essere snaturata. Si poteva trovare un’altra soluzione sempre nel rispetto dell'emergenza sanitaria». Franco Spano non condivide neanche l'esposizione della statua nella piazza del villaggio: «Non è un trofeo. San Salvatore doveva essere trasportato direttamente in chiesa come avviene da sempre. I fedeli avrebbero pregato da fuori, avrebbero capito. Cambiare la storia di un intero popolo non va bene».

L’evento inedito

Oggi, alle 6,30, davanti al sagrato della chiesa, verrà celebrata la messa. Molti corridori sono attesi con il loro saio che nonostante tutto non riescono a tenere nell’armadio. Poi la statua verrà caricata sopra il pick-up Circa venti muniti dopo arriverà al villaggio dove verrà sistemato nella piazza. Un modo per permettere agli Scalzi e ai tanti fedeli di onorare San Salvatore. Poi il simulacro verrà spostato in chiesa dove rimarrà sino a domenica sera quando tornerà nuovamente a Cabras.

RIPRODUZIONE RISERVATA