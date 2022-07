Gli over 60 rianimano gli hub sardi 

Sono tornati. E hanno fatto bene. I sardi si riaffacciano negli hub vaccinali, mentre la Regione predispone la riapertura dei centri in vari Comuni, dove stiamo per rivedere anche gli open day: il primo a Muravera nel pomeriggio del 21 luglio. Si sono girati i pollici, medici e infermieri, negli hub sardi negli ultimi mesi, ma ora è finita e i primi a esserne contenti sono proprio loro: ieri mattina hanno iniettato oltre trecento dosi di vaccino anti Covid in quello alla Fiera di Cagliari, dopo che l’Agenzia italiana del farmaco ha caldamente consigliato la quarta dose a ultrasessantenni (non più solo agli over 80) e poi a fragili e immunodepressi. Proprio ieri era il giorno dell’ennesimo record di contagi nell’Isola, quasi 4.500, ma negli hub c’è chi ha completato un ciclo vaccinale interrotto a suo tempo.

Percorso interrotto

«Principalmente stiamo inoculando le quarte dosi a over 60, fragili e immunodepressi», premette Gabriele Mereu, responsabile vaccinale dell’Asl di Cagliari (con la fine di Ats, le competenze sulle immunizzazioni sono passate alle singole Asl), «ma da qualche giorno si stanno presentando anche persone che non si erano mai sottoposte alla seconda o alla terza dose». Avevano iniziato, ma non proseguito, e con questa variante e quella indiana in arrivo non c’è da scherzare. I dati sui contagi, e sul decorso più grave della malattia per chi non è vaccinato o non ha completato il ciclo, stanno inducendo molti sardi a recuperare il tempo perduto. «Solo il 12% degli over 80 sardi ha ricevuto la quarta dose», sbuffa Mereu, «e questo anche a causa di suggerimenti sbagliati da parte di alcuni medici di base, che consigliano di attendere i vaccini aggiornati alla variante Omicron, attesi per ottobre». Secondo il responsabile vaccinale dell’Asl di Cagliari, anziani e fragili si espongono al rischio di finire all’ospedale, o al camposanto, se seguono questa indicazione: «Ogni anno ci si sottopone al vaccino influenzale: ma che problema c’è se si riceve la quarta dose e poi, in autunno, una quinta aggiornata a Omicron? Ormai ogni malato di Covid contagia altre 17 persone: è necessario essere vaccinati, per le persone anziane, immunodepresse e fragili», analizza Gabriele Mereu. L’abbassamento della soglia di raccomandazione da ottanta a sessant’anni per la quarta dose, decisa dall’Agenzia del farmaco, ora sta facendo la differenza.

Appello ai medici di base

Ma perché vaccinarsi ancora? «Perché ci sono le ricadute, e il vaccino stimola le cellule che tengono memoria del virus», osserva il responsabile vaccinale dell’Asl di Cagliari. E quella memoria si perde, se non si aggiorna l’immunizzazione. Mereu lancia un appello ai medici di base: «Mandate a vaccinarsi con la quarta dose i vostri pazienti over 60, immunodepressi o fragili: siete voi ad avere il maggior potere per convincerli, ed è necessario farlo».