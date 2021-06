Gli ospedali riaprono alle visite 

Per poter far visita a parenti e amici ricoverati in ospedale occorre presentare l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato non oltre le 48 ore precedenti oppure il certificato di vaccinazione che attesta di aver ricevuto la somministrazione delle due dosi del farmaco

La Regione Sardegna consente, per i turisti che arrivano nell’Isola, la possibilità di presentare l’esito negativo di un tampone rapido. Per entrare in ospedale invece occorre un test molecolare, che costa nettamente di più. Sarebbe opportuno uniformare i sistema per evitare confusione

Giorgio

Vidili

Ci si potrà abbracciare, finalmente. Dopo mesi, infatti, in diversi ospedali dell’Isola sarà possibile tornare a far visita ai pazienti. Una decisione che assomiglia più a una benedizione per le persone ricoverate e i loro cari, costretti da mesi alla lontananza forzata, alla solitudine e all’isolamento. Da oggi, al Brotzu di Cagliari, al San Giovanni e al Policlinico dell’Aou di Cagliari (ma nei prossimi giorni anche nel Sulcis, poi più avanti tutti gli altri) si potranno riabbracciare parenti, amici, figli, nipoti ricoverati. Occorrerà però un “green pass” rinforzato: in assenza di linee guida della Regione, tocca ai protocolli ospedalieri stabilire le regole. I visitatori dovranno presentare il certificato di avvenuta vaccinazione (che dimostri di aver ricevuto tutte e due le dosi del farmaco) o in alternativa l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti (non vale quello “rapido” antigenico). «In generale è una bella notizia che segna il ritorno, seppure in maniera lenta e graduale, alla vita», dice Giorgio Vidili, presidente del Tribunale del malato. E aggiunge: «Restano, però, dubbi e perplessità sulla scelta, molto rigida, di escludere i test rapidi che invece sono ammessi per chi vuole entrare in Sardegna. Un tampone molecolare costa tra 60 e 80 euro, quante persone potranno permetterselo?».

Le regole

Visto il positivo andamento epidemiologico, gli ospedali hanno deciso di predisporre un piano di aperture graduali per venire incontro all’esigenza dei malati di avere vicino i propri cari e, nello stesso tempo, garantire la sicurezza dei ricoverati e di medici e infermieri. Le visite saranno organizzate in modo da evitare assembramenti, ed è per questo motivo che si potrà entrare in ospedale solo negli orari stabiliti per le visite e solo una persona per ogni paziente ricoverato (ma si valuta la possibilità di allargare a due persone). Occorrerà poi igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita dalla struttura, e resta naturalmente l’obbligo di indossare una mascherina. «Le procedure sono definite insieme ai direttori di dipartimento e delle strutture complesse della nostra azienda», spiega Agnese Foddis, commissario straordinario dell’azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. «Ovviamente in questa fase gli ingressi saranno contingentati con uno o due persone al massimo che potranno far visita a ciascun ricoverato. Adesso che la campagna vaccinale ha subito una così decisa accelerazione e che ci sono meno contagi, pensiamo che sia arrivato il momento di procedere con gradualità e in sicurezza». «La riapertura ai parenti dei ricoverati è un chiaro segno di graduale ritorno alla normalità, un risultato importante ottenuto dopo mesi di sacrifici da parte dei cittadini e di grande lavoro da parte degli operatori sanitari», sottolinea una nota dell’Arnas Brotzu.

La felicità

Nell’attesa che anche altri ospedali riaprano alle visite dei parenti (l’Aou di Sassari continua a garantire questa possibilità solo ai pazienti ricoverati in pediatria, ginecologia e ostetricia), la soddisfazione è tanta. «Le regole sono strette ma è giusto riaprire in totale sicurezza sia per i malati che per i familiari, che per tutti i lavoratori», afferma Fulvia Murru, segretaria regionale della Uil-Fpl. «La decisione degli ospedali Brotzu e dell’Aou di Cagliari rappresenta un passo avanti verso la normalità. Adesso», dice ancora, «speriamo che i familiari possano tornare ad abbracciare anche i parenti che sono ricoverati nelle rsa».

Sul fatto che non si possa sbagliare e che sia giusto fissare criteri di ingresso rigidissimi sono tutti d’accordo. «Non si può sbagliare, giusto fissare regole rigide», sottolinea Caterina Cocco, della segretaria regionale della Cgil. «Intanto poter tornare ad abbracciare un parente ricoverato è una conquista», aggiunge. Resta però il problema del tampone molecolare. «Rischia di escludere diverse categorie di persone che non possono sostenere i costi che sono molto elevati», dice Giorgio Vidili, presidente del Tribunale del malato. Per questo motivo, conclude, «in questo momento, sarebbe auspicabile che la Regione pensasse a una forma di rimborso».

