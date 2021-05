«Gli ospedali devono ripartire» 

Una paziente oncologica racconta l’odissea vissuta in questi mesi: la radioterapia al “Businco” e il ricovero al “Brotzu” dopo un grave incidente

Occorre intervenire subito potenziando la medicina territoriale e intensificando l'attività ambulatoriale

Tutto il sistema sanitario dell’Isola è in affanno.

Il 2021 è stato un anno di grande sofferenza per la 46enne di Cagliari che ci racconta la sua odissea sanitaria. Un dolore indirettamente provocato dal Covid su cui sono state concentrate tutte le attenzioni.

«Per la cura di un tumore mi sono sottoposta alla radioterapia al “Businco”. Ma è successo che il macchinario in alcune occasioni si sia bloccato durante la terapia. Altre volte dalla struttura mi hanno avvertito che non era il caso di presentarmi nel reparto perché l’apparecchiatura aveva subito un guasto. I casi si sono verificati tra febbraio e marzo di quest’anno». Quando lottava contro la patologia oncologica la 46enne è stata vittima di un incidente stradale: «Ho riportato una grave frattura. Sono stata trasferita al Pronto soccorso dell’ospedale Marino dove ho atteso 10 ore prima di essere accompagnata, a bordo di un’ambulanza, al “Brotzu”. Poi il ricovero in Chirurgia perché il reparto di Ortopedia non aveva più posti letto disponibili. È stato molto difficile in quel momento continuare la radioterapia ma ci sono riuscita grazie alla mia oncologa che ha fatto in modo che non interrompessi le cure salvavita». Casi simili si sono drammaticamente ripetuti nel corso di questi mesi.

Le attività ordinarie

Il sistema sanitario ha mostrato spesso crepe e fragilità sotto il peso di una gravissima emergenza. Ora si cerca di uscire dal tunnel del Covid e di ripristinare i ritmi consueti per le attività ordinarie: interventi chirurgici, visite specialistiche, terapie, diagnosi precoce.

«Adesso – dichiara Fulvia Murru, segretaria generale Uil Funzione pubblica – bisogna consentire agli ospedali, alla luce della riduzione del numero dei degenti nei reparti Covid, di riprendere a pieno regime tutte le altre attività mediche e chirurgiche. Ci sono molte persone, molto preoccupate per il loro stato di salute, che hanno necessità di un ricovero in tempi brevi, con la garanzia di un ambiente sicuro. Occorre intervenire subito potenziando la medicina territoriale e intensificando l'attività ambulatoriale».

L’analisi di Fausta Pileri, vice coordinatrice regionale del “Nursind”, il sindacato degli infermieri: «Tutto il sistema sanitario dell’Isola è in affanno – Sono state chiuse o accorpate a causa del Covid diverse unità operative. Ora è urgente tornare alla normalità. Il personale sanitario è allo stremo. La situazione è critica per gli operatori e per i pazienti. In non pochi casi a chi si rivolge al Cup viene detto di richiamare in un momento successivo perché non ci sono spazi». Il prossimo 31 maggio, alle 10.30, “Nursind” ha organizzato una manifestazione di protesta davanti al palazzo del Consiglio regionale a Cagliari. «Mancano infermieri, ostetriche e oss. Secondo studi internazionali, sarebbe necessario avere un infermiere ogni sei pazienti. In Sardegna nella migliore delle ipotesi ne abbiamo uno ogni 15, nella peggiore uno ogni 25. In queste condizioni gi ospedali non sono in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza. Vogliamo far sentire la nostra voce in una fase in cui è necessario riorganizzare l’intera sanità».

Diagnosi precoce

La Lega italiana per la lotta contro i tumori con i medici volontari offre la possibilità di sottoporsi a visite senologiche e screening preventivi. «Nell’ambulatorio di Cagliari – sottolinea Alfredo Schirru, coordinatore regionale della Lilt – abbiamo prenotazioni sino alla prima settimana di luglio. Che cosa significa? Penso che la sanità pubblica in questi mesi non sia stata sufficientemente attenta alla prevenzione dei tumori. Le conseguenze nel futuro immediato potrebbero essere molto pesanti».

Le emergenze al “Marino”

L’Ats intanto annuncia che «riaprirà al pubblico il prossimo 4 giugno il Pronto soccorso del “Marino”. La riapertura del servizio consentirà di alleggerire gli accessi nei Pronto soccorso del “Brotzu” e del Policlinico che continueranno ad essere punti di riferimento per i codici rossi». Un rimedio individuato dopo le cautele manifestate da Sergio Marracini, direttore sanitario dell’ospedale del Poetto.

