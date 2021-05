Gli ombrelli annunceranno l’estate 

Cosa riserverà il programma estivo iglesiente a residenti e turisti è presto per dirlo nel dettaglio, ma è già tempo anticipazioni. A breve, il via a “Ombreggiando”, l’installazione dei celebri ombrellini colorati che, novità del 2021, impreziosiranno non solo corso Matteotti ma anche altre vie del centro. Poi “Notteggiando”, che si farà e potrebbe persino crescere.«“Qualcuno avrà pensato che le manifestazioni sarebbero state depotenziate, ma faremo il contrario e a breve sveleremo come», precisa Ubaldo Scanu, assessore comunale al Decoro Urbano e alle Attività Produttive. Salterà invece il Corteo Storico del 13 agosto, ma non mancheranno le rievocazioni medioevali.

«Senza Centrocittà, l’organizzazione dell’estate sarà affidata alla Pro Loco, collante con le associazioni e curatrice degli aspetti tecnici e logistici su indicazione dell’amministrazione comunale, che non lascerà la città orfana. Al lavoro su cinema all’aperto (già l’ok del Cineclub) e teatro, valorizzeremo gli artisti iglesienti e possiamo già confermare gli appuntamenti con la Scuola Civica di Storia, Liberevento e Fiera del Libro, che sarà a settembre prima dell’Ottobrata», anticipa Claudia Sanna, assessora a Cultura, Spettacolo e Sport. «Lieti di riproporre eventi diversi tra loro ma sempre molto apprezzati: Liberevento regala al pubblico serate con autori e personaggi noti anche in ambito televisivo; la Fiera del Libro anima il centro storico, coinvolge scuole, bimbi, cultori della lettura e autori famosi che per giorni vivono la città”. Verranno rese partecipi le associazioni cittadine, comprese quelle sportive e medioevali. «Non ci sarà il Corteo Storico perché è impossibile garantire che ci possa essere quel tipo di assembramento, ma proporremo tradizioni medioevali che si erano abbandonate, dal mercato di arti e mestieri alle sagre». Per favorire le attività commerciali, si punta a prolungarne l’apertura fino alle 23.30-24.

«Inutile chiudere alle 20 se la gente esce alle 21. Lavoriamo a un accordo con Campagna Amica per eventi serali in alta stagione e con Confartigianato e aziende locali per “La via del pane” e “La via del vino” che, tra settembre e ottobre, prevederanno esposizioni, degustazioni e laboratori”, spiega invece l’assessore Scanu. Intanto nel centro storico compariranno targhe su cui ammirare delle foto d’epoca della città e leggerne la storia col qr code.

Notteggiando non sparirà. «Quest’anno non avremo il supporto del Centro commerciale naturale. Qualcuno erroneamente sostiene che il Comune ne fosse socio al 51 per cento, in realtà una delibera del 2011 aveva modificato lo statuto poiché altrimenti Centrocittà non avrebbe potuto usufruire di fondi regionali e da allora il Comune era solo uno dei 96 soci, finanziava iniziative e chiedeva regolare rendicontazione. Poi hanno avuto delle difficoltà e nominato un liquidatore, ma se dovessero esserci le condizioni e saranno operativi, il Comune sarà a disposizione come per le altre associazioni»,, promette l’assessore Scanu.

