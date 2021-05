Gli italiani scaldano Roma  

Il tennis italiano sfiora l'en plein nel lunedì degli Internazionali Bnl d'Italia. Al Foro Italico, vincono Stefano Travaglia, Jannik Sinner, Gianluca Mager e Lorenzo Musetti, mentre perdono Fabio Fognini e Camila Giorgi. La giornata inizia bene sul Centrale, con Travaglia che non si fa distrarre dalle lune variabili di Benoit Paire. Il francese lotta nel primo set ma, perso 6-4, torna a essere quello incostante e polemico visto più volte, perdendo anche il secondo 6-3, contestando ripetutamente il giudice di sedia per un segno giudicato diversamente (e prendendosi un warning per averlo fotografato). Al secondo turno, il marchigiano incrocerà il vincente tra il mancino canadese Denis Shapovalov e il qualificato polacco Kamil Majchrzak. Vittoria in due set anche per Sinner, che regola 6-2, 6-4 il mancino francese Ugo Humbert e ora sfiderà un altro mancino, ma di ben altro valore: Rafa Nadal, numero 2 del tabellone. Terza vittoria azzurra di giornata, quella di Mager, che doma l'australiano Alex De Minaur 6-4, 6-3. Al secondo turno possib ile derby contro Lorenzo Sonego, impegnato oggi contro il francese Gael Monfils. Passa il turno Musetti, che conduce 6-4, 2-0, 40-0, quando il polacco Hubert Hurkacz decide di ritirarsi. Il carrarino sfiderà lo statunitense Reilly Opelka.

Le dolenti note

Sconfitta per Fognini, che dopo la falsa partenza (con il giapponese Kei Nishikori che spreca due palle per il 4-0), risale sul 3-3, ma li si ferma, cedendo il primo set 6-3. Nel secondo set, è decisivo il break subito dall'italiano nel terzo game, fino al 6-4 finale. Nel femminile, sconfitta per Giorgi, che cede 7-6(4), 6-7(7), 7-5 contro la spagnola Sara Sorribes Tormo nel match più lungo della giornata (3h51'). L'azzurra esordisce cedendo il servizio, ma riaggancia l'avversaria sul 3-3. Sul 5-4, non concretizza tre set point sul servizio iberico, cede la battuta nel game successivo, ma trova il controbreak. Si va al tiebreak, con la spagnola che vola 3-0 e chiude 7-4. Nel secondo set, Giorgi vola 4-1, spreca un set point sul 5-2 con un doppio fallo e perde il game, scivola 5-6 e va al tiebreak. Qui, si issa sul 6-2, si fa riprende sul 6-6, ancora sul 7-7, e serve un doppio fallo della sua avversaria per chiudere 9-7. Nel set decisivo, Giorgi vola 4-0, si fa recuperare sul 4-3, trova il break e serve per il match: ma è il canto del cigno azzurro, con la spagnola che infila quattro game di fila e vince 7-5. In doppio, male la portacolori del Tc Cagliari Nuria Brancaccio che, con Lucia Bronzetti, non conquista neanche un game contro la statunitense Cori Gauff e la russa Veronika Kudermetova.

Italiani in campo oggi.

Detto di Sonego (secondo incontro in programma nella Grand Stand Arena), oggi è il giorno dell'esordio di Matteo Berrettini, che disputerà il secondo incontro sul Centrale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili. Prima di lui (alle 10), scenderà sullo stesso campo la wild card Martina Trevisan, opposta alla kazaka Yaroslava Shvedova. Sul campo 2, Elisabetta Cocciaretto sfiderà la francese Caroline Garcia.

