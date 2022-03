Gli invasi sono pieni fino all’orlo 

La pioggia tanto attesa è finalmente arrivata. Le condizioni meteo avverse che hanno interessato la Sardegna durante lo scorso fine settimana, hanno portato rilevanti rovesci nel settore orientale dell’Isola. In alcune località la pioggia caduta ha raggiunto i 250 mm.

In particolare precipitazioni intense si sono verificate tra Arzana, Villagrande, Ulassai e Lanusei. Una benedizione per il territorio arido dopo mesi di siccità e per gli invasi artificiali di Bau Muggeris e del secondo salto in territorio di Villagrande. Tutti d’accordo: sarà un’estate tranquilla per gli agricoltori.

Fiducia

Michelangelo Lai, ex dipendente Enel, conosce le dinamiche legate alla diga: «Queste ultime piogge sono state proficue per i nostri bacini, ho notato che il livello dell’acqua si sta avvicinando alla quota massima dell’invaso». Note di speranza per i campi da irrigare.

Da Abbanoa trapela ottimismo, sebbene le precipitazioni non abbiano interessato l’Isola in maniera omogenea e alcune zone siano ancora a rischio siccità: «Rispetto agli anni passati non dovrebbero esserci problemi di pre-allerta, in particolare in Ogliastra dove l’acqua arrivata nei giorni scorsi ha alimentato le tante sorgenti presenti in questa zona, utili per il fabbisogno idrico».