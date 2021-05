«Gli incendiari vengono da fuori» 

Cinque mezzi distrutti e tre salvati dalle fiamme dai dipendenti accorsi nel deposito della zona industriale di Tertenia. Un danno di 200 mila euro. L’attentato di giovedì sera avrebbe potuto avere un bilancio più rovinoso per la Teknoservice, l’impresa di gestione dei rifiuti. Attraverso il responsabile per l’Isola, Andrea Binetti, la ditta con sede a Piossasco annuncia che non arretrerà di un centimetro e confida nell’operato degli inquirenti per far luce sul raid. L’ingegnere di 67 anni, ligure d’origine ma sardo d’adozione, esclude che la matrice dolosa sia radicata in paese: «Qui abbiamo ottimi rapporti con tutti: fornitori, dipendenti e amministrazione comunale. Non abbiamo ancora certezze, ma crediamo che i responsabili dell’attentato arrivino da fuori».

La reazione

Un fatturato annuo di 120 milioni di euro, 1.800 dipendenti e appalti da nord a sud dell’Italia. La Teknoservice è uno dei tre colossi nazionali nella gestione dei rifiuti. Quattro i Comuni in cui è titolare dell’appalto: oltre a Tertenia, la società piemontese opera a Jerzu, Arzana e Elini. L’impresa ha messo radici anche in altri 26 centri isolani, fra cui Carloforte, Arbus e Dorgali. Qui, l’11 aprile scorso, gli incendiari hanno ridotto in cenere tre mezzi compattatori e un camioncino a vasca. «Non c’è nessuna correlazione tra i due episodi», precisa Binetti. «Innanzitutto escludiamo qualsiasi intimidazione a sfondo mafioso, come la richiesta del pizzo: in Sardegna non abbiamo mai ravvisato questi atteggiamenti. Anche nel caso di Dorgali tendiamo a escludere estorsioni, minacce e ricatti. Lì le cause sono da ricercare negli ambienti del cantiere». Il cantiere della zona industriale, che ospitava nove mezzi, compresi quelli operativi a Jerzu, è sorvegliato dal sistema di videosorveglianza. Gli occhi elettronici potrebbero dare un valido aiuto alle indagini dei carabinieri di Jerzu.

Il fatto

Giovedì sera sono stati distrutti dalle fiamme 4 camioncini vasche e un compattatore. I mezzi erano assicurati. Alcuni dipendenti sono riusciti a spostare in tutta fretta altri tre mezzi evitando che anche questi venissero avvolti dal rogo. Ieri in paese il servizio di raccolta differenziata è stato garantito con il supporto dei camion assegnati a Jerzu. L’impresa è titolare dell’appalto triennale di igiene urbana da aprile 2019, quando si era aggiudicata la gara per 841 mila euro. Negli anni precedenti aveva gestito il servizio dopo che la cooperativa sociale La Luna era stata estromessa dal Comune.

Il sindaco

«È un gesto incomprensibile e vigliacco», dice il sindaco Giulio Murgia, 43 anni, condannando un episodio che «non fa bene alla comunità e alla sua immagine». Murgia si dice sorpreso: «La Teknoservice è un’azienda ben integrata sul territorio che dà lavoro a persone del posto e offre un servizio impeccabile. Esprimiamo massima solidarietà».

