gli estoni ancora sul podio 

Come nel Rally Italia Sardegna 2017, ieri sul gradino più alto del podio iridato di Alghero sono saliti gli estoni Ott Tänak e Martin Jarveoja, che stavolta hanno conquistato la data italiana del Mondiale Wrc su una Hyundai i20 Rally1. Secondi, gli irlandesi di Ford Motorsport, Craig Breen (fidanzato con la collega italiana Tamara Molinaro) e Paul Nagle, terzo lo spagnolo Sordo, vincitore in terra sarda nel 2019 e nel 2020 e stavolta in gara con Candido Carrera. Il pubblico è stato l’altro protagonista dell’edizione 2022: 100 mila presenze in 4 giorni, numeri da record in prova e nel villaggio allestito nel lungomare catalano, dove è calato il sipario sul 19º Ris, organizzato dall’Automobile Club Italia con il supporto di Ac Sassari.

I protagonisti

Il vincitore Tänak ha gioito per i progressi rispetto alle gare precedenti, il leader della lotta iridata Rovampera, qui solo 5º, ha reso onore al Ris definendolo «il più impegnativo del Mondiale». Il giapponese Katsuta tornerà in vacanza con la famiglia, lo spagnolo Sordo ha dichiarato il suo amore per il Ris, Neuville si è consolato col successo in power stage. Condizionati da incidenti ma felici di essere giunti in pedana grazie al Super Rally, i veterani sardi Marrone-Fresu e i debuttanti fratelli Spanu. Liscio, invece, il percorso di Messori-Cottu, Mara-Cottu, Tali-Caldart e Fosci-Tendas. Primi tra gli italiani Biolghini-Pudda, costretti al ritiro venerdì Vacca-Fois.

Gli organizzatori

«Una buona edizione. Come in tutte le gare automobilistiche ci sono state delle negatività, ad esempio gli incendi delle vetture, ma son stati gestiti con professionalità. In fase molto avanzate le trattative per il rinnovo triennale», ha anticipato Antonio Turitto, coordinatore generale del Ris. «Grande unione tra i Comuni coinvolti coadiuvati da Regione, Aci e il supporto di Ac Sassari. Massiccia presenza di pubblico: 25 mila persone a Olbia, 50 mila nelle speciali e 30 mila in power stage», ha aggiunto il presidente di Ac Sassari, Giulio Pes di San Vittorio.